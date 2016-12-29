Василевский неудачно начал игру, когда уже на 4-й минуте допустил ошибку, пытавшись за воротами отпасовать клюшкой шайбу партнеру. В итоге его опередил Пол Байрон, который отдал передачу на пятак, где тут как тут оказался Александр Радулов, не отличавшийся уже на протяжении шести игр — 0:1.

"Тампа" сравняла счет в середине периода (Тайлер Джонс), однако к заключительной 20-минутке уступала 1:3 после бросков Ши Уэбера и Криса Терри. Тем не менее хозяевам площадки удалось перевести игру в овертайм благодаря голам Виктора Хедмана на 53-й минуте и Ондржея Палата на 57-й.

Решающая шайба была забита по истечении одной минуты и 36 секунд в овертайме. Причем атаку начал голкипер "Тампы" Василевский, продолжил защитник Джейсон Гаррисон, а завершил Тайлер Джонсон — 4:3 в пользу "молний".

Василевский одержал 9-ю победу в сезоне, а "Тампа" — 18-ю и набрала два важных очка. Теперь в активе "Лайтнинг" 39 очков и команда находится на расстоянии всего одного очка от восьмерки сильнейших клубов Восточной конференции. "Монреаль" с 47 очками занимает там четвертую строчку.

НХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

Тампа-Бэй Лайтнинг — Монреаль Канадиенс 4:3ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)

0:1 — А. Радулов (Байрон) — 03:24 (5x5)

1:1 — Джонсон (Кучеров, Палат) — 10:39 (5x5)

1:2 — Уэбер (Байрон, Пачьоретти) — 13:31 (5x4)

1:3 — Терри (Карр, Маккэррон) — 23:07 (5x5)

2:3 — Хедман (Кучеров) — 51:14 (5x5)

3:3 — Палат (Хедман, Пойнт) — 56:30 (5x4)

4:3 — Джонсон (Гэррисон, Василевский) — 61:36 (3x3).

Броски: 30 — 22

Вратари: Василевский — Прайс

Штраф: 4 — 6.

