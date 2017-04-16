В субботу, 15 апреля, состоялись пять матчей из десяти календарных 32 тура чемпионата Испании по футболу. Лидеры турнира "Реал" и "Барселона" обыграли своих соперников с одинаковым счетом 3:2, причем "Королевский клуб" вырвал победу только на 90-й минуте.

Мадридский "Реал" играл в Хихоне против завзятого аутсайдера "Спортинга" и едва не потерял очки. Дважды "галактикос" отыгрывались по ходу матча, а победу вырвали только на 90-й минуте благодаря Иско — 2:3. Этот хавбек отметился в игре дублем.

Два мяча забил и лидер "Барселоны" Лионель Месси во встрече с баскским "Реал Сосьедадом". Однако если бы еще не гол Пако, домашней победы на "Камп Ноу" могло и не случиться — 3:2. Таким образом, разрыв между грандами испанского футбола остался прежним — три очка при игре в запасе у команды Зинедина Зидана.

Идущий на третьем Мадридский "Атлетико" добился дома уверенной победы над слабейшей командой примеры "Осасуной" — 3:0. Счет мог быть и больше, если бы итальянский голкипер аутсайдера Сиригу не отразил на последних минутах игры основного времени два 11-метровых.

Чемпионат Испании-2016/17 (32-й тур):

Атлетик — Лас-Пальмас 5:1 (3:1)

Голы: Сан Хосе (7), Муниаин (9, 58), Адурис (18, 59) — Бигас (12)

Атлетик: Аррисабалага, Де Маркос, Йерай Альварес, Лапорт, Баленсиага (Иньиго Лекуэ, 52), Итурраспе, Сан Хосе (Беньят, 75), Рауль Гарсия, Иньяки Уильямс (Сусаета, 79), Муниаин, Адурис.



Депортиво — Малага 2:0 (0:0)

Голы: Хоселу (47), Москера (67)

Спортинг Хихон — Реал Мадрид 2:3 (1:1)

Голы: Чоп (14), Микель Весга (50) — Иско (17, 90), Мората (59)

Реал М: Касилья, Данило, Начо, Рамос, Коэнтрау (Марсело, 57), Иско, Ковачич (Каземиро, 89), Хамес, Васкес (Диас, 71), Мората, Асенсио.

Атлетико — Осасуна 3:0 (1:0)

Голы: Феррейра Карраско (30, 47), Филипе Луис (61)

Нереализованные пенальти: Феррейра Карраско (89-вратарь), Парти (90-вратарь)

Атлетико: Облак, Хуанфран, Годин, Люка Эрнандес, Филипе Луис (Савич, 67), Гайтан (Черчи, 76), Хименес, Парти, Феррейра Карраско, Торрес (Тиагу, 72), Корреа.

Барселона — Реал Сосьедад 3:2 (3:2)

Голы: Месси (17, 37), Пако Алькасер (44) — Умтити (42-авт.), Прието (45)

Барселона: тер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Андре Гомеш (Иньеста, 69), Ракитич, Месси, Суарес, Пако Алькасер (Денис Суарес, 79).

Реал С: Рульи, Сальдуа, Навас, Мартинес, Берчиче, Ильярраменди, Сурутуса (Гранеро, 84), Вела (Каналес, 62), Прието, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Баутиста, 79).

Предупреждения: Вела (7), Пако Алькасер (41), Ильярраменди (49), Суарес (68), Пике (88).

1 Реал М 31 75

2 Барселона 32 72

3 Атлетико М 32 65

4 Севилья 31 61

5 Вильярреал 31 54

6 Атлетик Б 32 53

7 РеалСосьедад 32 52

8 Эйбар 31 50

9 Эспаньол 31 46

10 Сельта 30 41

11 Алавес 31 40

12 Валенсия 31 39

13 Лас-Пальмас 32 38

14 Малага 32 33

15 Депортиво 32 31

16 Бетис 31 31

17 Леганес 31 27

18 Спортинг Х 32 22

19 Гранада 31 20

20 Осасуна 32 17

Бомбардиры: Месси — 29, Суарес (оба — Барселона) — 24, Роналду (Реал М) — 19…