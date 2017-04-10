29-летний разыгрывающий "Оклахома-Сити Тандер" Расселл Уэстбрук в матче с "Денвер Наггетс" принес своему клубу победу (106:105) броском на последней секунде и оформил рекордный 42-й трипл-дабл в регулярном сезоне-2016/17.

Уэстбрук в очередной раз стал героем матча, забросив победный трехочковый в корзину "Наггетс" одновременно с финальной сиреной. "Тандер" одержал 46-ю победу в сезоне и теперь окончательно ясно, что команда финиширует на шестом месте в Западной конференции.



В этом поединке состоялось историческое событие в статистике НБА — Уэстбрук набрал 50 очков, а также сделал 16 подборов и 10 результативных передач, тем самым обновив рекорд лиги по числу трипл-даблов за сезон. Этот стал 42-м для баскетболиста "Оклахома-Сити", а предыдущее достижение (41) принадлежало Оскару Робертсону из "Цинциннати Ройалс" и было установлено в сезоне-1961/62.