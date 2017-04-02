Эпизод случился на 8-й минуте первого периода, когда в средней зоне на синей линии проводилось вбрасывание, а кипер "Филадельфии" неожиданно рухнул на лед, напугав всех присутствующих. Матч был тут же остановлен, к Нойвирту устремилась бригада медиков, которая несколько минут пыталась привести чеха в сознание. Вскоре Михал пришел в себя, но самостоятельно покинуть площадку не смог — его увезли со льда на каталке.



Позднее генеральный менеджер "Филадельфии" Рон Хекстолл (в прошлом вратарь, который провел 13 сезонов в НХЛ) успокоил общественность: "Он пришел в себя, но мы отправили его в больницу ради предосторожности. На данный момент с ним все хорошо".

Счет к моменту остановки игры был 1:0 в пользу "Флайерс". Нойвирта в воротах сменил Энтони Столарц и успешно справился со своими обязанностями, не пропустив ни одной шайбы. Встреча завершилась победой "Филадельфии" — 3:0.