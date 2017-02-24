"Шахтер" выиграл первый матч в Виго у "Сельты" (1:0) и в Харькове должен был довести дело до конца. Стадион "Металлист" уже предвкушал празднование, но на 90-й минуте случился пенальти в ворота "горняков". Так, счет сравнялся, матч перешел в дополнительное время, где "Сельта" забила еще один мяч, выиграла 2:0 и вышла в 1/8.

На удивление сумел отыграться и кипрский АПОЭЛ после поражения в Бильбао от "Атлетика" (2:3). На своем поле киприоты при солидном преимуществе испанской команды умудрились забить два безответных мяча и еще почти полчаса играли вдесятером, но сохранили нужный счет.

Очень любопытный матч вышел во Флоренции, где "Фиорентина", итак имевшая фору в один гол после победы неделю назад в гостях, быстро забила дома еще два мяча в ворота менхенгладбахской "Боруссии". Однако это не смутило немецкий клуб, чей капитан Ларс Штиндль оформил хет-трик в течение 11 минут, а еще через пять Кристиансен сделал счет 4:2 в пользу гостей.

В итоге "Боруссия" удержала благоприятный результат и выбила стоявших одной ногой в 1/8 "фиалок" из дальнейшей борьбы за трофей.

Еще одна сенсация случилась в Лондоне на "Уэмбли", где "Тоттенхэм" принимал "Гент". В Бельгии "шпоры" уступили 0:1. Ну, с кем не бывает. Дома быстро забили ответный гол (Эриксен), но спустя десять минут Кейн поразил свои ворота после подачи углового и счет сравнялся — 1:1.

Дальше "Тоттенхэм" остался вдесятером после грубого фола Али, но продолжал идти вперед и на 61-й минуте великолепный удар получился у Ваньямы — 2:1.

Чтобы пройти дальше английскому клубу требовалось забивать еще один гол. Подопечные Почеттино продолжали давить соперника, но сил становилось все меньше и ближе к концу игры хозяева провалились в обороне, пытаясь создать искусственный офсайд. Дальше футболистам "Гента" помог еще и удачный отскок, который превратил в гол вышедший на замену Пербе — 2:2. "Тоттенхэм" завершает выступление в еврокубках.

Лига Европы-2016/17. 1/16 финала (ответные матчи):

Османлыспор Турция — Олимпиакос Греция 0:3 (0:0)

Голы: Ансарифард (47), Эльюнусси (70), Ансарифард (86)

Первый матч — 0:0

Рома Италия — Вильярреал Испания 0:1 (0:1)

Гол: Борре (15)

Рома: Алиссон, Манолас (Рюдигер, 46), Вермален, Жезус, Бруно Перес (Фасио, 84), де Росси (Наингголан, 76), Паредес, Мариу Руй, Эль-Шаарави, Перотти, Тотти.

Вильярреал: Фернандес, Рукавина, Бонера, Альваро Гонсалес, Хосе Анхель, Сориано, Родри Эрнандес, Сориано (Дос Сантос, 77), Черышев (Бакамбу, 73), Сольдадо (Адриан, 66), Борре.

Предупреждения: Родри Эрнандес (21), Рюдигер (56).

Удаление: Рюдигер (81).

Первый матч — 4:0.

АПОЭЛ Кипр — Атлетик Испания 2:0 (0:0)

Голы: Сотериу (46), Янниотас (54-пен.)

АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Меркис, Астиц, Иоанну, Янниотас, Винисиус (Эбесилио, 76), Нуну Мораиш, Эфрем (Вандер, 71), Барраль (де Камарго, 61), Сотериу.

Атлетик: Ирайсос, Де Маркос (Сабин Мерино, 79), Йерай Альварес, Эчейта (Итурраспе, 70), Баленсиага, Сан Хосе, Беньят, Иньяки Уильямс, Сусаета (Вильялибре, 57), Рауль Гарсия, Муниаин.

Предупреждения: Сотериу (43), Рауль Гарсия (45+1), Де Маркос (53), Иоанну (56), Итурраспе (75), де Камарго (87), Ирайсос (90+4).

Удаления: Сотериу (65), Итурраспе (90).

Первый матч — 2:3.

Бешикташ Турция — Хапоэль Беер-Шева Израиль 2:1 (1:0)

Голы: Абубакар (17), Тосун (87) — Нвакаэме (64)

Первый матч — 3:1.

Аякс Голландия — Легия Польша 1:0 (0:0)

Гол: Виргевер (49)

Аякс: Онана, Велтман, Санчес, Ридевалд, Виргевер, Классен, Шене, Зиеш, Траоре, Дольберг (Нури, 82), Юнес.

Первый матч — 0:0.

Генк Бельгия — Астра Румыния 1:0 (0:0)

Гол: Посуэло (67)

Первый матч — 2:2.

Шахтер Украина — Сельта Испания 0:2-д.в. (0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Аспас (90+1-пен.), Кабраль (108)

Шахтер: Пятов, Ордец, Исмаили, Срна, Ракицкий, Марлос, Малышев (Борячук, 112), Коваленко (Степаненко, 73), Фред, Тайсон (Бернард, 83), Бланко Лещук.

Сельта: Альварес, Фонтас, Ронкалья (Хосабед, 58), Кастро, Кабраль, Систо (Росси, 85), Васс (Бонгонда, 80), Эрнандес, Мальо, Аспас, Гвидетти.

Предупреждения: Аспас (13), Ронкалья (26), Бланко Лещук (36), Кастро (63), Ракицкий (90), Фред (90), Гвидетти (113), Бонгонда (116), Срна (119).

Первый матч — 1:0.

Копенгаген Дания — Лудогорец Болгария 0:0

Первый матч — 2:1.

Фиорентина Италия — Боруссия М Германия 2:4 (2:1)

Голы: Калинич (15), Валеро (28) — Штиндль (44-пен., 47, 55), Кристенсен (60)

Фиорентина: Тэтэрушану, Оливера, Родригес, Астори, Весино, Санчес, Валеро, Бадель (Эль-Бабакар, 64), Бернардески (Иличич, 64), Кьеза, Калинич.

Боруссия М: Зоммер, Кристенсен, Вендт, Янчке, Вестергор, Дауд (Штробль, 80), Крамер, Хофманн (Джонсон, 73), Херрманн, Азар (Дрмич, 27), Штиндль.

Предупреждения: Весино (23), Оливера (42), Крамер (67), Штиндль (76).

Первый матч — 1:0.

Тоттенхэм Англия — Гент Бельгия 2:2 (1:1)

Голы: Эриксен (10), Ваньяма (61) — Кейн (20-авт.), Пербе (82)

Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Дэвис (Сон Хын Мин, 58), Уокер, Алдервейрелд, Дембеле (Уинкс, 75), Дайер (Янссен, 89), Эриксен, Ваньяма, Алли, Кейн.

Гент: Калинич, Фоке, Митрович, Гершон, Жиго, Деягере (Верстрате, 56), Сайеф, Миличевич (Маттон, 46), Эсити, Саймон (Пербе, 75), Кулибали.

Предупреждения: Деягере (23), Сайеф (26), Калинич (45), Вертонген (64), Уокер (74), Верстрате (83), Дайер (85), Уинкс (89), Ваньяма (89), Кулибали (89).

Удаление: Алли (39).

Первый матч — 0:1.

Лион Франция — АЗ Алкмар Голландия 7:1 (4:1)

Голы: Фекир (4, 27, 78), Корне (17), Дардер (34), Ануар (86), Диакаби (89) — Гарсия (26)

Лион: Антони Лопеш, Диакаби, Янга-Мбива, Рафаэл, Жалле, Фекир, Ферри, Геззаль (Ляказетт, 76), Дардер, Корне (Ауар, 63), Тузар (Толиссо, 81).

Первый матч — 4:1.