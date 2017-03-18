Для Ягра эти очки стали 268-м и 269-м в регулярных чемпионатах НХЛ, набранные после того, как ему исполнилось 40 лет. Чешский нападающий превзошел по этому показателю Горди Хоу (268) и вышел на первое место в истории лиги.



"Одолеть рекорд Хоу — большая честь, вне всяких сомнений. Его неслучайно назвали "Мистер Хоккей", так что это очень почетно. Теперь надеюсь обойти Хоу по набранным очкам после 50 лет. Это то, к чему я стремлюсь", — приводит слова Ягра официальный сайт лиги.

В общей сложности Яромир Ягр провел в НХЛ 1699 матчей, в которых набрал 1907 (763+1144) очков. В нынешнем сезоне на его счету 39 (14+25) результативных баллов в 70 играх.