Российские фигуристки-одиночницы в настоящее время задают тон на международной арене. И, судя по всему, вскоре у них появится грозная конкурентка в лице 13-летней Анны Щербаковой, сообщает телеканал "Матч ТВ".

Эта девочка, которая только в следующем сезоне сможет выступать в юниорском Гран-при, уже исполняет на тренировке четверной тулуп. За исполнение прыжка такой сложности не берутся даже взрослые фигуристы. Во всяком случае, в настоящее время никто из участниц международных турниров взрослого уровня не исполняет четверных.

Первой подобный прыжок попыталась исполнить француженка Сурия Бонали на ЧМ-1991. Судьи тогда усмотрели недокрут и не засчитали его. Впоследствии этот элемент на тренировках исполняла японка Мики Андо, но на соревнованиях она ни разу не выходила с ним — так что четверной тулуп все еще считается непокоренным женщинами.

К слову, тренером Анны Щербаковой является Этери Тутберидзе — наставник двукратной чемпионки мира и обладательницы всех мировых рекордом в женском одиночном катании Евгении Медведевой.