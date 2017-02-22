Хоккеисты "Барыса" со стартового вбрасывания принялись прессинговать соперника в его зоне, отобрали шайбу, а Пушкарев кистевым броском с первого же раза пробил Францоуза — 1:0. С момента начала игры прошло всего 11 секунд.



Предыдущий рекорд принадлежал Данису Зарипову, который в 2009 году забросил шайбу за казанский "Ак Барс" в ворота омского "Авангарда" на 14-й секунде.

Рекорд регулярных чемпионатов КХЛ принадлежит Александру Радулову, который в 2010 году в составе уфимского "Салавата Юлаева" открыл счет уже на шестой секунде матча против ханты-мансийской "Югры".

Что касается итога матча в Челябинске, то "Трактор" так и не сумел очнуться от столь быстрого нокдауна и за два первых периода пропустил еще четыре шайбы. Только в заключительной 20-минутке челябинцам удалось забить два гола и уйти от разгрома — 2:5.