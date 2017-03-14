В понедельник, 13 марта, состоялись третьи матчи розыгрыша Кубка Гагарина среди команд Восточной конференции. Омский "Авангард" сумел отыграться с 1:3 в Казани и одержать первую победу над "Ак Барсом", а в Астане хет-трик Джастина Бойда не спас "Барыс" от поражения действующему чемпиону КХЛ.

"Ак Барс" здорово начал игру дома и уже к 6-й минуте после бросков Лукоянова и Попова в большинстве вел 2:0. "Ястреб" Зубов, правда, быстро сумел отыграть один гол, но ближе к перерыву Глинкин восстановил перевес в две шайбы — 3:1.

К середине встречи Зубов оформил дубль, вновь сократив отставание, а на последних минутах основного времени Пьянов вернул омичей в игру — 3:3. Овертайм продлился девять минут с небольшим, пока Дэвид Бут не нанес решающий бросок и принес "Авангарду" первую победу в серии — 4:3.

Магнитогорский "Металлург" приехал в Астану в роли фаворита. Первый период голов не принес, зато во втором Данис Зарипов оформил в ворота хозяев дубль.

Едва началась третья 20-минутка лидер "Барыса" Джастин Бойд сократил отставание, но вскоре лидеры "Магнитки" Сергей Мозякин, Ян Коварж и Данис Зарипов довели перевес гостей до крупного — 5:1. На это хозяева ответили двумя реализованными численными перевесами от Бойда, записавшего себе хет-трик — 3:5.

Что касается Зарипова, то нападающий "Металлурга" оформил уже третий по счету хет-трик в последних четырех матчах плей-офф и с 17 (11+6) очками уверенно возглавляет бомбардирскую гонку. К слову, три первых места там занимают исключительно игроки "Магнитки" (еще Коварж и Мозякин).



Ну в серии счет стал уже 3-0 и в следующем матче "Металлург" вполне может стать первым полуфиналистом турнира.

Кубок Гагарина-2016/17. 1/4 финала (третьи матчи):

Ак Барс Казань — Авангард Омск 3:4 ОТ (3:1, 0:1, 0:1, 0:1)

1:0 — Лукоянов (Батыршин, Малыхин) — 01:35 (5x5)

2:0 — Попов (Йордан, Яруллин) — 05:50 (5x4)

2:1 — Зубов (Михеев, Анелев) — 06:30 (5x5)

3:1 — Глинкин (Глухов, Попов) — 17:32 (5x5)

3:2 — Зубов (Медведев, Никитин) — 29:16 (5x4)

3:3 — Пьянов (Медведев, Зубов) — 57:42 (5x4)

3:4 — Бут (Лемтюгов, Медведев) — 69:08 (5x5)

Счет в серии: 2-1.



Барыс Астана — Металлург Магнитогорск 3:5 (0:0, 0:2, 3:3)

0:1 — Зарипов (Береглазов, Мозякин) — 27:34 (5x5)

0:2 — Зарипов (Коварж) — 37:26 (5x4)

1:2 — Бойд (Сен-Пьер, Боченски) — 41:01 (5x4)

1:3 — Мозякин (Коварж) — 47:38 (5x4)

1:4 — Коварж (Мозякин) — 53:22 (5x4)

1:5 — Зарипов (Платонов, Дронов) — 55:47 (5x5)

2:5 — Бойд (Боченски, Доус) — 58:27 (5x3)

3:5 — Бойд (Сен-Пьер, Даллмэн) — 59:15 (5x4)

Счет в серии: 0-3.