Санкт-петербургский "Зенит" не сумел обыграть дома махачкалинским "Анжи" — 1:1. Причем, самый богатый клуб России более тайма уступал в счете, пока его не сравнял Александр Кокорин. Правда, к тому моменту команда Мирчи Луческу играла в меньшинстве (на 50-й минуты был удален Николас Ломбертс).

Этот матч стал для петербуржцев последним на "Петровском". С 1995 года этот стадион был домашней ареной питерского клуба. Последующие домашние встречи "сине-бело-голубые" будут проводить на новой арене "Санкт-Петербург" на Крестовском острове.

"Зенит" набрал 43 очка и на короткое время поднялся на второе место. Идущие следом ЦСКА и "Краснодар" победителя также не сумели выявить в очном противостоянии (1:1), в результате чего у армейцев тоже стало 43 очка, а "Краснодар" с 35 пунктами занимает по-прежнему четвертую позицию.

Лидирует московский "Спартак", который после очередного успеха (победа в гостях над "Уфой" — 3:1)

набрал уже 51 очко и на восемь баллов опережает ближайших преследователей. Учитывая, что до окончания чемпионата осталось восемь туров, отрыв уже сейчас выглядит ощутимым и чемпионским. Напомним, что "Спартак" не выигрывал чемпионат России с 2001 года. В следующем туре, 16 апреля, с интересом ожидается встреча "Спартака" в Москве с "Зенитом".

Чемпионат России (22-й тур)

Уфа — Спартак 1:3 (0:1, 1:2)

Голы: Обляков (85) — Глушаков (38), Промес (56-пен.), Мельгарехо (90+1)

Уфа: Беленов, Ванек (Обляков, 56), Живоглядов, Аликин, Никитин (Сысуев, 82), Йокич, Стоцкий, Карп (Засеев, 46), Пауревич, Фатаи, Кротов.

Спартак: Ребров, Джикия, Кутепов, Ташчи, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Глушаков, Промес, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Луис Адриано (Попов, 46).



Краснодар — ЦСКА 1:1 (0:0)

Голы: Смолов (58-пен.) — Вернблум (76)

Краснодар: Крицюк, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Каборе, Перейра (Жоаозиньо, 75), Смолов, Классон (Лаборде, 80).

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Васин, Игнашевич, Фернандес, Головин, Вернблум, Натхо (Оланаре, 71), Набабкин (Тошич, 74), Ионов (Жамалетдинов, 89), Витиньо.



Локомотив — Ростов 0:0

Крылья Советов — Амкар 2:2 (2:2)

Голы: Брюно (16), Корниленко (32) — Голь (8), Занев (30-пен.)

Удаление: Зинков (КС, 90+1).

Терек — Арсенал Тула 3:1 (2:0)

Голы: Митришев (5. 20), Бериша (90+1) — Расич (77-пен.).

Зенит — Анжи 1:1 (0:1)

Голы: Кокорин (73) — Яковлев (21)

Зенит: Лунев, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Ломбертс, Чернов, Гарсия (Нету, 59), Эрнани, Кокорин, Жулиано, Данни, Дзюба.

Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Фибель, Жиров, Мусалов, Кацаев (Хубулов, 68), Гулиев, Тетрашвили, Яковлев, Будковский, Браун Форбс (Прудников, 61).

Предупреждения: Браун Форбс (14), Будковский (39), Гулиев (57), Эрнани (59), Фибель (78), Хубулов (82), Эззатоллахи (89).

Удаление: Ломбертс (50).



1 Спартак 22 51

2 ЦСКА 22 43

3 Зенит 22 43

4 Краснодар 22 35

5 Терек 22 33

6 Уфа 22 32

7 Амкар 22 32

8 Ростов 22 32

9 Локомотив 22 31

10 Рубин 21 27

11 Анжи 22 24

12 Урал 21 23

13 Арсенал 22 18

14 Кр.Советов 22 17

15 Оренбург 21 16

16 Томь 21 12

Бомбардиры: Смолов (Краснодар) — 12, Дзюба (Зенит), Промес (Спартак) — по 9…