В составе питерского клуба по голу забили Кокорин, Ерохин, Кришито и Кузяев, а автором пятого гола стал вратарь "Спартака" Ребров. Гол престижа гости провели в середине второго тайма с пенальти, который реализовал Промес.

Вице-чемпион ЦСКА уступил дома казанскому "Рубину" (1:2), а "Уфа" обыграла идущий третьим грозненский "Ахмат" (3:2) и поднялась на 4-е место. Чемпион "Спартак" с 5 очками занимают скромную 10-ю строку.

4-й тур

ЦСКА — Рубин 1:2 (1:2)

Голы: Щенников 13 — Жонатас 2, 10.

ЦСКА: Помазун, В.Березуцкий, А.Березуцкий, Игнашевич (Натхо, 65), Фернандес, Вернблум, Головин, Щенников, Дзагоев, Чалов (Оланаре, 53), Витиньо.

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Гранат, Камболов, Кудряшов, Набиуллин, Цакташ (Жемалетдинов, 62), Мвила (Сонг, 80), Оздоев, Азмун (Карадениз, 70), Жонатас.

Зенит — Спартак 5:1 (2:0)

Голы: Кокорин 36, Ерохин 45, Кришито 57, Кузяев 63, Ребров 90 (автогол) — Промес 71 (пен).

Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев (Терентьев, 76), Ерохин, Паредес, Шатов (Жирков, 80), Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси.

Спартак: Ребров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Зе Луиш, 57), Луис Адриано.

Арсенал Тула — Тосно 1:2 (1:0)

Голы: Берхамов 40 — Галиулин 48, Марков 55.

Краснодар — Урал 1:1 (0:1)

Голы: Гранквист 90 (пен) — Ароян 15.

Анжи — Ростов 0:1 (0:1)

Гол: Дядюн 19.

Уфа — Ахмат 3:2 (0:0)

Голы: Йокич 80, Аликин 84, Сысуев 86 — Лео Жаба 48, Анхель 90.

Динамо — Амкар 3:0 (0:0)

Голы: Панченко 49, Зотов 64, Вандерсон 82.

Локомотив — СКА Хабаровск 1:0 (0:0)

Гол: Миранчук 75.

После 4-го тура

1 Зенит 4 4 0 0 10-2 12

2 Локомотив 4 4 0 0 6-1 12

3 Ахмат 4 3 0 1 6-3 9

4 Уфа 4 2 2 0 5-3 8

5 Краснодар 4 2 1 1 5-4 7

6 Ростов 4 2 1 1 3-2 7

7 Рубин 4 2 0 2 6-6 6

8 ЦСКА 4 2 0 2 7-6 6

9 Урал 4 1 3 0 4-3 6

10 Спартак 4 1 2 1 5-7 5…