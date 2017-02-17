Журналисту белорусского спортивного издания "Прессбол" Вячеславу Федоренкову пришлось съесть восьмиполосный номер газеты, в которой работает, чтобы выполнить свое обещание.

Год назад Федоренков заявил, что уверен в очередной неудаче флагмана белорусского хоккея — минского "Динамо" и команда не выйдет в следующем сезоне в плей-офф чемпионата КХЛ. Однако "зубры" выполнили первую задачу сезона, причем сделали это довольно уверенно.

Вчера по окончании матча чемпионата КХЛ "Динамо Мн" — "Нефтехимик" (2:1 Б) Федоренков в присутствии коллег и тренеров минской команды сдержал обещание и съел номер родной газеты.

Присутствовавший на "трапезе" главный тренер минского клуба Крэйг Вудкрофт оценил по достоинству поступок журналиста.