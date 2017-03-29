Четвертый матч серии, ставший последним, состоялся в Ярославле. Все шайбы в нем были заброшены во втором периоде. Сначала Хафизуллин и Белов сделали задел в "+2" для СКА, после чего Кадейкин сократил отставание до 1:2. Больше голов не было.
Олег Знарок в первый же сезон работы со СКА вывел команду в финал Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф питерцы сыграют либо с "Магниткой", либо с "Ак Барсом" (в этой серии "Металлург" ведет 3-0).
Для СКА это будет второй финал в истории Кубка Гагарина: в 2015 году армейцы завоевали трофей. "Локомотив" никогда прежде не выигрывал этот Кубок (один раз играл в финале), не получилось это сделать у ярославцев и в нынешнем сезоне.
Кубок Гагарина. 1/2 финала
Четвертый матч
Локомотив — СКА — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Шайбы: 0:1 — 28 Хафизуллин (Шипачев, Дадонов)
0:2 — 34 Белов (Прохоркин, Дадонов)
1:2 — 36 Кадейкин (Локтионов, Черепанов)
Итог серии: 0-4