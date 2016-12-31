В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 207, главным событием которого стал бой абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем между чемпионкой в легчайшем весе Амандой Нуньес (Бразилия) и экс-чемпионкой Рондой Роузи (США).

Нуньес нокаутировала Ронду в первом раунде. Бразильянка сразу завладела инициативой, обрушив на соперницу ряд сильных ударов. После очередной серии американка уже не способна была ответить и рухнула на пол. Бой продолжался всего 48 секунд.

Нуньес защитила чемпионский титул, одержав 14-ю победу в 18 боях. В активе американки 12 побед в 14 поединках. Для 29-летней Роузи это второе подряд поражение в карьере. Ранее она не исключала, что завершит карьеру в случае неудачи в бою с Нуньес.

После боя чемпионка заявила: "Забудьте о Ронде Роузи. Я — лучшая на планете. Она может идти и дальше сниматься в кино. У нее уже и так достаточно денег".

Гонорар Роузи за этот бой составил 3 миллиона долларов — рекорд для женщин-бойцов UFC. Для сравнения: Нуньес получила 100 тысяч долларов гонорара и еще столько же за победу.

Роузи — первая чемпионка в UFC в легчайшем весе, она смогла провести шесть успешных защит своего титула и уступила его в ноябре 2015 года, проиграв тяжелым нокаутом в Мельбурне американке Холли Холм. После поражения от Холм Роузи объявила о приостановке своей спортивной карьеры. Позже она решила возобновить карьеру, но возвращение получилось неудачным.