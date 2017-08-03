Украинец Владимир Кличко объявил о завершении карьеры профессионального боксера. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе отказался от запланированного на ноябрь боя-реванша с британцем Энтони Джошуа.

Бой-реванш между Кличко и Джошуа был запланирован на 11 ноября. Поединок должен был пройти в самом большом крытом сооружении Лас-Вегаса — в арене T-Mobile, которая вмещает 20 тысяч зрителей. Кстати, на этой же площадке 26 августа встретятся американец Флойд Мэйуэзер и ирландец Конор Макгрегор.

Что касается Кличко и Джошуа, то победитель этого боя должен был стать чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе. В настоящее время всеми тремя поясами владеет британец.

Как известно, первый бой между Кличко-младшим и Джошуа прошел 30 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде.

В активе 27-летнего уроженца Уотфорда 19 побед в 19 боях (все — нокаутом). На счету 41-летнего Кличко 64 победы (53 нокаутом) и пять поражений на профессиональном ринге.