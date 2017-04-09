Бразильской футбольный клуб Серии D (четвертый по силе дивизион страны) "Флуминенсе де Фейра" нанес на форму своих игроков вместо номеров цены на различные товары в одной из сетей супермаркетов, передает AS.

Указанный ценник на спине каждого игрока означал реальную стоимость…, нет ни футболиста, а товара из супермаркета, который недавно заключил с клубом соответствующее рекламное соглашение.

Цена была указана в бразильских реалах: к игровому номеру футболиста через запятую мелким шрифтом дописывается еще несколько цифр, что образует цену на определенный товар в этой сети супермаркетов), а под ней было написано наименование товара (еды, напитка и др.). Названия товаров располагаются выше вместо фамилий игроков, но рассмотреть их можно только с близкого расстояния.

В таких нестандартных майках футболисты "Флуминенсе де Фейра" вышли на один из контрольных матчей перед стартом сезона, который стартует 21 мая. В прошлом сезоне команда дошла в плей-офф до 1/4 финала, где уступила будущему победителю турнира — "Волте Редонде".