В Лондоне во время благотворительного веломарафона "Prudential RideLondon" скончался участник мероприятия латышского происхождения Марис Озолс, сообщают британские СМИ.

Дистанция лондонского веломарафона составляла 46 миль (примерно 74 км). 67-летний Озолс почувствовал острое недомогание после 13-й мили (21 км). Первую помощь ему оказали и другие участники, и находившиеся поблизости медики. Но спасти жизнь пожилого мужчины не удалось.

"Марис от своей жизни старался получить все. Был любящим мужем, отцом и дедом, который не хотел становиться старым. Он умер, занимаясь тем, что ему нравилось", — сказал Мартыньш, сын погибшего участника марафона.

В благотворительном веломарафоне на различных дистанциях выступали свыше 26 000 участников. После проезда по окраинам Лондона участники финишировали в центре столицы Великобритании — напротив Букингемского дворца.