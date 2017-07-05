В НХЛ форвард выступал в 2001-2012 годах за "Атланту" и "Нью-Джерси". За 11 сезонов в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей (417 шайб и 399 результативных передач).

В 2010 году россиянин заключил с "Дэвилз" 15-летнюю сделку на 100 млн долларов, но три года спустя объявил о желании вернуться в Россию, и в июле 2013-го подписал четырехлетний контракт со СКА. В составе армейского клуба он дважды (2015 и 2017) становился обладателем Кубка Гагарина — сначала под руководством Вячеслава Быкова, потом — при Олеге Знарке.

Этим летом 34-летний Ковальчук был не против вернуться в НХЛ, где права на него принадлежат "Нью-Джерси". В случае обратного переезда игроку требовалось подписать соглашение с "Нью-Джерси", после чего либо остаться в этом клубе, либо быть обменянным в другой. "После попыток "Девилз" осуществить обмен, Ковальчук решил остаться в России. Просто не срослось", — констатировала газета New York Post.

Юридический статус игрока в НХЛ сейчас находится в подвешенном состоянии, поскольку своим отъездом и желанием вернуться он создал удивительный прецедент. Ковальчук может подписать контракт с 30 клубами лиги (всеми, кроме "Нью-Джерси") только в случае одобрения каждым из них. А вот для соглашения с "Девилз" никакие условия соблюдать не нужно.

В конце апреля истек срок действия контракта Ильи со СКА. Член совета директоров клуба Александр Медведев заявил, что Ковальчук твердо намерен сыграть на Олимпиаде, и играть на ней он будет в качестве игрока СКА. Следующим летом Ковальчук станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать контракт с любой командой.

Поэтому американский клуб, не обладая правами на Илью в привычном понимании этого правила в НХЛ, на деле полностью распоряжается его судьбой в заокеанском хоккейном пространстве. И "Нью-Джерси" поставил ему подножку, формально "отомстив" за событие четырехлетней давности, пишет "Спорт-Экспресс".

"Нью-Джерси" хотел подписать россиянина и обменять его в другой клуб, получив за это солидную компенсацию. Но никто из претендентов, среди которых были "Рейнджерс" и "Коламбус", не захотел рисковать и отдавать приличные активы в виде сильных проспектов или драфт-пиков, которые пригодились бы "Девилз" в ближайшем будущем. В "Нью-Джерси" пошли на принцип и не захотели подвинуться в переговорах.

По информации "СЭ", в ближайшие дни Ковальчук, скорее всего, заключит новый контракт со СКА сроком на один год. Заканчивать карьеру Илья не собирается, а другие кахаэловские клубы его не сильно интересуют. Для СКА (и сборной России) сорванный отъезд Ковальчука — большая удача, прежде всего в имиджевом плане, хотя и про спортивный забывать не стоит.

В апреле 2018-го Ковальчуку исполнится 35 лет, что автоматически переводит его в ветеранскую категорию игроков НХЛ, которые получают иной по сравнению с другими хоккеистами статус. Во-первых, будущим летом Ковальчуку не надо будет спрашивать разрешения вернуться — ни у "Нью-Джерси", ни у других 30 клубов. Он будет обычным неограниченно свободным агентом, что увеличивает список потенциальных работодателей.

Во-вторых, хоккеисты в категории 35+ могут, как и новички НХЛ, получать зарплату, часть которой представляет из себя так называемые perfomance bonuses — бонусы за достижения (может учитываться как различная статистика, так и индивидуальные и командные трофеи). Так, Яромир Ягр в прошлом сезоне заработал во "Флориде" $5,5 млн, причем $1,5 млн из них получил за счет бонусов — по $300 тысяч за достижение отметок в 10, 20, 30, 40 и 45 матчей.