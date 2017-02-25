У половины или даже больше членов сборной Норвегии на чемпионате мира по лыжным видам диагностирована астма, приводит слова врача команды Петтера Ольберга VG.no.

"Я не знаю точной цифры, но у нас в команде очень у многих диагностирована астма. У каждого болезнь протекает по-разному, не всем нужны ингаляторы. Думаю, что в команде где-то от 50 до 70 процентов астматиков. Некоторые из них используют профилактические медицинские препараты ежедневно. Здоровые спортсмены лекарства не принимают", — заявил Ольберг, чьи слова приводит vg.no.

В сентябре 2016 года хакерская группа Fancy Bears в нескольких частях опубликовала документы, свидетельствующие о случаях употребления известными атлетами из разных стран запрещенных веществ с разрешения WADA на правах терапевтических исключений (TUE). До этого телеканал TV2 сообщил, что норвежским спортсменам, выступающим в лыжных гонках, перед соревнованиями прошлой зимой предлагались медицинские препараты против астмы, хотя они были вполне здоровы. Известно, что в 2015 году 58 спортсменов из Норвегии получили терапевтические исключения.

Летом прошлого года норвежский лыжник Мартин Сундбю был уличен в превышении допустимого уровня сальбутамола — средства от астмы. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дисквалифицировало спортсмена на два месяца. Тогда же сообщалось, что многие лидеры сборной Норвегии применяют препараты от астмы, в основе которых сальбутамол.

После случая со Сундбю некоторые страны обратились в WADA с просьбой разобраться с норвежскими астматиками. В антидопинговом агентстве частично пошли навстречу и в сентябре ужесточили правила использования сальбутамола. С 1 января 2017 года спортсмены могут применять вещество, но только три дозы за пять часов до старта.

В четверг норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла завоевала золото в спринтерской гонке свободным ходом. Vg.no сообщает, что ранее спортсменка открыто заявляла, что использует лекарство от астмы и без его применения не смогла бы добиваться высоких результатов.