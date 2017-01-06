Уверенную победу (вторую подряд и третью в сезоне) одержала чешка Габриэла Коукалова. Благодаря безошибочной стрельбе она опередила занявшую второе место Кайсу Мякярайнен (2 штрафных круга) на 21 секунду, а француженку Мари Дорен Абер (третье место) — на 24.
Лидер мирового сезона немка Лаура Дальмайер в спринте участия не принимала, но сохранила лидерство в общем зачете КМ.
Отметим и возвращение в строй после рождения ребенка трехкратной олимпийской чемпионки из Беларуси Дарьи Домрачевой. В своей первой гонке она заняла 37 место, уступив победительнице 2 минуты 2 секунды.
Лучшая латвийская "стреляющая лыжница" Байба Бендика этап в Оберхофе пропускает и готовится к следующему, который состоится через неделю в Рупольдинге.
Биатлон. Кубок мира-2016/17. 4-й этап (Оберхоф, 6 января). Женщины. Спринт, 7,5 км
1. Габриэла Коукалова (Чехия) — 22.28,5 (0 штрафных кругов).
2. Кайса Мякярайнен (Финляндия) +21,3 (2).
3. Марио Дорен Абер (Франция) + 24,0 (1)…
Общий зачет КМ-2016/17 (после 9 гонок):
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 410 баллов
2. Кайса Мякярайнен (Финляндия) — 366.
3. Габриэла Коукалова (Чехия) — 365…
76. Байба Бендика (Латвия) — 5…
78. Дарья Дорачева (Беларусь) — 4…