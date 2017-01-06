В немецком Оберхофе продолжается 4-й этап Кубка мира по биатлону и сегодня на старт вышли женщины, которые соревновались в спринте на 7,5 км.

Уверенную победу (вторую подряд и третью в сезоне) одержала чешка Габриэла Коукалова. Благодаря безошибочной стрельбе она опередила занявшую второе место Кайсу Мякярайнен (2 штрафных круга) на 21 секунду, а француженку Мари Дорен Абер (третье место) — на 24.

Лидер мирового сезона немка Лаура Дальмайер в спринте участия не принимала, но сохранила лидерство в общем зачете КМ.

Отметим и возвращение в строй после рождения ребенка трехкратной олимпийской чемпионки из Беларуси Дарьи Домрачевой. В своей первой гонке она заняла 37 место, уступив победительнице 2 минуты 2 секунды.

Лучшая латвийская "стреляющая лыжница" Байба Бендика этап в Оберхофе пропускает и готовится к следующему, который состоится через неделю в Рупольдинге.

Биатлон. Кубок мира-2016/17. 4-й этап (Оберхоф, 6 января). Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Габриэла Коукалова (Чехия) — 22.28,5 (0 штрафных кругов).

2. Кайса Мякярайнен (Финляндия) +21,3 (2).

3. Марио Дорен Абер (Франция) + 24,0 (1)…

Общий зачет КМ-2016/17 (после 9 гонок):

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 410 баллов

2. Кайса Мякярайнен (Финляндия) — 366.

3. Габриэла Коукалова (Чехия) — 365…

76. Байба Бендика (Латвия) — 5…

78. Дарья Дорачева (Беларусь) — 4…