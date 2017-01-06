Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс решил добиться, чтобы в раздевалке команды звучала немецкая речь, а для этого легионерам клуба придется учить немецкий язык, пишет Bild.

"В раздевалке "Баварии" снова должна зазвучать немецкая речь. Язык может сплотить. В противном случае начинают формироваться группировки внутри коллектива. Если иностранцы не станут учить немецкий, их следует штрафовать. Им хватало бы заниматься по два часа в день немецким и все станет отлично", — заявил Хенесс.

Сейчас в заявке "Баварии" на сезон-2016/17 значатся 17 иностранных футболистов среди 41 заявленного игрока.

Ули Хенесс в прошлом известный игрок "Баварии", трижды завоевывал с командой Кубок европейских чемпионов. С 2009 года занимает пост президента клуба, но в марте 2014-го был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. В тюрьме Хенесс провел половину срока, а в конце ноября прошлого года снова вернулся на пост президента "Баварии".

