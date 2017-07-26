"Теперь, кроме препаратов, которые применял спортсмен последние десять дней, допинг-офицеры спрашивают: пил или нет алкоголь в последние шесть часов? И не просто спрашивают, а вносят в протокол", — цитирует агентство "Весь спорт" спортивного агента Андрея Митькова.

По данным источника, информация об употреблении алкоголя WADA интересует в связи с тем, что он является ингредиентом "допингового коктейля" Григория Родченкова, которым бежавший за океан экс-директор московской антидопинговой лаборатории якобы поил российских спортсменов.

"Знакомая девушка прислала в "личку" еще одну новеллу по антидопингу, — добавил Митьков. — Теперь — и также не из праздного любопытства, а для протокола — девушек спрашивают, когда были критические дни".