"В адрес IAAF были направлены имена около 200 россиян от комиссии Макларена. Эти и другие сведения из данного доклада будут учитываться при вынесении решений относительно спортсменов, запрашивающих индивидуальный допуск на международные соревнования", — говорится в заявлении пресс-службы IAAF.

Напомним, что в настоящий момент практически все российские легкоатлеты не имеют права выступать на международных соревнованиях. Исключение сделано только для Дарьи Клишиной.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сделала запрос в IAAF на предоставление фамилий своих атлетов, указанных в списке WADA, но получила отказ.

"Мы делали запрос еще 20 декабря, просили дать нам списки по докладу Макларена — нам ответили, что это внутреннее расследование IAAF и списки спортсменов нам не предоставят. По сути, нам тактично отказали. Поэтому фамилии этих 200 легкоатлетов нам до сих пор неизвестны", — приводит ТАСС слова президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина.