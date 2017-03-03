Также в заявлении WBC говорится, что Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) теперь "разработает конкретный протокол тестирования Поветкина за его собственный счет".

У Поветкина есть право подать заявку на восстановление членства в WBC через год. Если за это время все допинг-тесты окажутся "чистыми", совет организации рассмотрит возможность снятия дисквалификации со спортсмена, но россиянин продолжит сдавать пробы в рамках индивидуального протокола. Кроме того, WBC дал Поветкину возможность представить "дополнительные доказательства" относительно его положительной допинг-пробы на остарин, который был обнаружен у российского боксера перед боем за звание временного чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном (должен был состояться 17 декабря 2016 года). Именно после этого случая WBC, а также другие версии международных боксерских организаций (IBF и WBO) исключили Поветкина из своих рейтингов.

В мае прошлого года, когда Поветкин должен был провести бой за звание чемпиона по версии WBC с американцем Деонтеем Уайлдером, в организме российского спортсмена были найдены следы другого запрещенного вещества — мельдоний. Тогда WBC принял решение не применять санкции к олимпийскому чемпиону 2004 года, но предупредил олимпийского чемпиона 2004 года, что в случае провала еще одного допинг-теста в течение года Поветкин будет отстранен, а также лишен звания обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира.

К слову, история с мельдонием имела продолжение в феврале этого года, когда в США прошли слушания по этому делу. Российский боксер на них отметил, что принимал мельдоний исключительно по рекомендации врача Максима Красавина, но было это в начале сентября 2015 года. После того, как 1 января 2016 препарат внесли в список запрещенных, по заявлению боксера он больше его не употреблял. Коллегия присяжных заседателей федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк аргументы россиянина принимать во внимание не стала и постановила, что употребление Поветкиным мельдония имела место уже после внесения препарата в список запрещенных.

Абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю уже заявил, что отстранение может грозить Поветкину окончанием карьеры.