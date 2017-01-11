"Я передумал. Буду играть до 55-ти лет. Только что определился. Чувствую себя настолько хорошо, что, думаю, смогу это сделать", — приводит слова 44-летнего Ягра портал The Score. До сих пор самым возрастным игроком в истории НХЛ является Горди Хоу, который последний раз вышел на лед в 52-летнем возрасте.

Яромир Ягр начал профессиональную карьеру в 1988 году в составе чешского "Кладно", в НХЛ дебютировал в 1990-м. Небольшой отрезок карьеры провел в итальянском "Больцано" и омском "Авангарде" (КХЛ).

Среди действующих игроков НХЛ Ягр является самым возрастным хоккеистом и рекордсменом по количеству проведенных матчей, голам, очкам и передачам. В 100-летней истории НХЛ чех занимает второе место по результативным баллам (1893), уступая только легенде Уэйну Гретцки (2857). В нынешнем сезоне Яромир записал на свой счет 25 (7+18) очков.

В составе национальной команды Ягр выигрывал золото Олимпиады-1998 в Нагано, дважды становился чемпионом мира (2005, 2010) и еще дважды брал со сборной бронзовые медали мирового первенства (1990, 2011).