КДК разбирала матч между "Водником" и "Байкалом-Энергией" (9:11), в котором все 20 мячей были забиты хоккеистами в свои ворота, а Пивоваров отправил все 11. Результат матча аннулирован, переигровка назначена на 3 марта и пройдет на нейтральном поле в Обухово.

Начальник "Водника" Дмитрий Минин и главный тренер Игорь Гапанович дисквалифицированы на 2,5 года, старший тренер архангельской команды Николай Ярович отлучен от бенди на 2 года. На два с половиной года наказан и наставник иркутского "Байкала-Энергии" Евгений Ерахтин, выразивший уже сожаление, что не увел свою команду с поля во время злополучного матча.

"В Архангельске была неординарная ситуация. Даже такой спокойный и рассудительный человек, как я, поддался эмоциям. "Водник" своими действиями просто вывел меня из себя. Нам этого вообще не надо было. Когда начался этот цирк и начали забивать в свои ворота, мы тоже подключились. Если отмотать пленку назад, я бы, конечно, увел команду со льда", — приводит слова Ерахтина телеканал "360".

Если Пивоваров, отправивший в свои ворота все 11 мячей, получил полугодовую дисквалификацию, то отметившиеся девятью автоголами игроки "Байкала-Энергии" — Игорь Вассерман, Александр Егорычев, Евгений Шадрин, Илья Грачев, Павел Дубовик, Тимур Кутупов — дисквалифицированы на шесть месяцев условно.