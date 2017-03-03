Вместе с Захаркиным Уфу покидают также тренер Николай Борщевский и тренер вратарей Кирилл Кореньков.

Игорь Захаркин начинал в Уфе сезон-2015/16 в качестве тренера-координатора, но после отставки Анатолия Емелина возглавил команду. Тогда "Салават" дошел до финала конференции, где уступил только будущему победителю Кубка Гагарина — "Магнитке". В текущем сезоне уфимцы заняли шестое место в Восточной конференции и вылетели из плей-офф по итогам пяти матчей в противостоянии с казанским "Ак Барсом".

Еще до начала плей-офф СМИ активно обсуждали будущую отставку Захаркина и в качестве новых кандидатов на пост назывались такие специалисты, как Андрей Скабелка и Артис Аболс. К слову, генеральный менеджер "Салавата" Леонид Вайсфельд так прокомментировал уход Захаркина: "Кандидаты на пост главного тренера есть. Переговоры ни с кем начать еще не успели, только сегодня расстались с Захаркиным. Мы рассматриваем разные кандидатуры. Не исключаю, что это может быть и иностранный специалист".

Тем временем Championat.com пишет, что с тренерским штабом в полном составе готов расстаться и ХК "Сочи". Сочинцев все три сезона с момента вступления в КХЛ возглавляет Вячеслав Буцаев. В первые два года своей работы он выводил команду в плей-офф (оба раза "Сочи" вчистую уступал в первом раунде ЦСКА и московскому "Динамо"), а в этом сезоне до зоны плей-офф "леопардам" не хватило пяти очков.

Вместе с Буцаевым клуб должны покинуть и помогавшие ему команду Михаил Кравец, Алексей Гусаров и Юрий Шундров.