"Краснодар" повторно обыграл "Люнгбю" благодаря дублю Маурисио Перейры и точному удару Павла Мамаева с 11-метровой отметки. "Зенит" проиграл дома "Бней-Иегуде", пропустив во втором тайме, но питерцы все равно прошли дальще, победив в противостоянии со счетом 2:1.

Финалисту Кубка УЕФА-1996 "Бордо" повезло меньше. Французский клуб проиграл "Видеотону" по правилу выездного гола. С еврокубками до лучших времен прощается и минское "Динамо". Домашней ничьей не хватило столичному клубу для победы в дуэли с АЕКом из Ларнаки.

"Судува" неожиданно прошла "Ньон". После крупной победы на своем поле (3:0) литовский клуб не проиграл и на выезде — 1:1. "Милан", "Эвертон" и дебютант из Швеции "Эстерсунд", обыгравший "Галатасарай" в предыдущем круге, также продолжают борьбу, а вот ПСВ во второй раз минимально проиграл "Осиеку" и вылетел из турнира.