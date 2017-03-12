В воскресенье. 12 марта, состоялись еще три матча 19 тура в чемпионате российской футбольной премьер-лиги. Питерский "Зенит" проиграл в Перми "Амкару", "Ростов" не сумел одолеть дома "Терек", а лидер турнира московский "Спартак" обыграл "Анжи" и оторвался от преследователей уже на 8 очков.

"Зенит" уступил в гостях пермскому "Амкару" со счетом 0:1. Причину очередной неудачи самого богатого клуба России ее главный тренер Мирча Луческу видит в арбитрах из Москвы.

"Не хочется повторять, но придется — мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. Особенно, когда мы встали на первое место после матча со "Спартаком". Был чистый пенальти в Ростове-на-Дону, в Махачкале. Можно вспомнить много матчей, когда решения трактовались не в нашу пользу. Практически все эти матчи обслуживались арбитрами из Москвы", — приводит слова Луческу официальный сайт питерского клуба.

Румынский специалист и сегодня посчитал, что судьи не засчитали чистый гол в ворота "Амкара" и не дали пенальти в моменте, когда в штрафной хозяев был сбит нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

В итоге "Зенит" упустил в еще больший отрыв московский "Спартак", который сегодня обыграл дома махачкалинский "Анжи" благодаря единственному голу на 67-й минуте вернувшегося зимой в стан родной команды Александра Самедова. Преимущество "красно-белых" над делящими второе место "Зенитом" и ЦСКА теперь составляет восемь очков.

Неплохо выступающий в еврокубках "Ростов" (сыграв в четверг вничью с "МЮ" — 1:1), в национальном чемпионате поделил очки с соседом по турнирной таблице грозненским "Тереком" — 0:0.

Чемпионат России-2016/17. 19 тур (12 марта):

Ростов — Терек 0:0

Амкар — Зенит 1:0 (1:0)

Гол: Гиголаев (33)

Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков (Иванович, 71), Жулиано, Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Кокорин, Дзюба, Шатов (Мак, 62).

Предупреждения: Комолов (23), Занев (27), Гасилин (34), Хомич (60), Нету (60), Голь (73), Кришито (77).

Спартак — Анжи 1:0 (0:0)

Гол: Самедов (67)

Спартак: Ребров, Маурисио (Ещенко, 69), Ташчи, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов (Мельгарехо, 90), Попов (Ананидзе, 60), Промес, Зе Луиш.

1 Спартак 19 44

2 ЦСКА 19 36

3 Зенит 19 36

4 Уфа 19 31

5 Амкар 19 30

6 Терек 19 29

7 Ростов 19 29

8 Краснодар 18 29

9 Рубин 19 27

10 Локомотив 18 26

11 Анжи 19 20

12 Урал 19 17

13 Оренбург 19 16

14 Арсенал 19 15

15 Кр.Советов 19 15

16 Томь 19 9