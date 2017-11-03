Дебютанты Лиги чемпионов из азербайджанского "Карабаха" не перестают радовать своих болельщиков достойной игрой против лучших клубов Европы. А жена польского защитника клуба Якуба Жезничака — модель Эдита Заяц — радует подписчиков откровенными фотографиями в Instagram.

Азербайджанский "Карабах" очень достойно выступает в Лиге чемпионов для дебютанта. На этой неделе команда из Агдама поделила в гостях очки с двукратным финалистом турнира — мадридским "Атлетико". "Карабах" увез ничью во многом благодаря успешной игре своего защитника Якуба Жезничака. Футболист не скрывает, что все его успехи напрямую связаны с поддержкой любимой жены — модели Эдиты Заяц. Как вам муза польской звезды футбола?

📷 @bo_jablonski A post shared by Edyta Zając-Rzeźniczak (@edyta_zajac) on Jul 14, 2016 at 9:34am PDT

need more sun☀️🙈 A post shared by Edyta Zając-Rzeźniczak (@edyta_zajac) on Jan 11, 2017 at 7:13am PST

Mistrz Polski🏆🙌🏼⚽️ Legia Warszawa❗️ Gratulacje Kochanie❤️ @jakubrzezniczak25 Gratulacje dla trenera, całej drużyny i wszystkich, którzy przyczynili się do tego sukcesu🤗🌟 A post shared by Edyta Zając-Rzeźniczak (@edyta_zajac) on Jun 4, 2017 at 12:46pm PDT

good мornιng world☀️ #model #work #photoshoot #interview #beauty #modelonduty #makeup #goodvibes A post shared by Edyta Zając-Rzeźniczak (@edyta_zajac) on Jul 9, 2017 at 12:27am PDT

@viva_magazyn ❗️ A post shared by Edyta Zając-Rzeźniczak (@edyta_zajac) on May 20, 2017 at 5:55am PDT

@magdapieczonkamakeup 💄 A post shared by Edyta Zając-Rzeźniczak (@edyta_zajac) on May 2, 2016 at 3:56am PDT

👙💦 A post shared by Edyta Zając-Rzeźniczak (@edyta_zajac) on Jan 1, 2016 at 1:47pm PST

s̠p̠a̠r̠k̠l̠i̠n̠g̠ g̠o̠l̠d̠💎 A post shared by Edyta Zając-Rzeźniczak (@edyta_zajac) on Jan 30, 2017 at 11:26am PST

🌹 A post shared by Edyta Zając-Rzeźniczak (@edyta_zajac) on Jan 7, 2017 at 6:56pm PST