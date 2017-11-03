Азербайджанский "Карабах" очень достойно выступает в Лиге чемпионов для дебютанта. На этой неделе команда из Агдама поделила в гостях очки с двукратным финалистом турнира — мадридским "Атлетико". "Карабах" увез ничью во многом благодаря успешной игре своего защитника Якуба Жезничака. Футболист не скрывает, что все его успехи напрямую связаны с поддержкой любимой жены — модели Эдиты Заяц. Как вам муза польской звезды футбола?
Жена звезды польского футбола: Топ-10 горячих фото модели Эдиты Заяц(3)
Foto: Instagram
Дебютанты Лиги чемпионов из азербайджанского "Карабаха" не перестают радовать своих болельщиков достойной игрой против лучших клубов Европы. А жена польского защитника клуба Якуба Жезничака — модель Эдита Заяц — радует подписчиков откровенными фотографиями в Instagram.
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