В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА. "Зениту" в соперники достался "Утрехт", а "Краснодар" сыграет против "Црвены Звезды".

Киевское "Динамо" встретится с "Маритиму", а "Александрия" — с БАТЭ. Чемпион Молдовы "Шериф" сразится с "Легией", а сильнейший клуб Болгарии "Лудогорец" проверит "Судуву", последнюю команду Литвы в еврокубках.

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА:

"Шкендия" (Македония) — "Милан" (Италия)

"Вардар" (Македония) — "Фенербахче" (Турция)

"Аякс" (Нидерланды) — "Русенборг" (Норвегия)

"Осиек" (Хорватия) — "Аустрия" (Австрия)

"Црвена Звезда" (Сербия) — "Краснодар" (Россия)

"Альтах" (Австрия) — "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)

БАТЭ (Беларусь) — "Александрия" (Украина)

"Брюгге" (Бельгия) — АЕК Афины (Греция)

"Маритиму" (Португалия) — "Динамо" Киев (Украина)

"Динамо" Загреб (Хорватия) — "Скендербеу" (Албания)

"Лудогорец" (Болгария) — "Судува" (Литва)

"Панатинаикос" (Греция) — "Атлетик" (Испания)

"Аполлон" Лимасол (Кипр) — "Митьюлланд" (Дания)

"Домжале" (Словения) — "Олимпик" (Франция)

"Партизан" (Сербия) — "Видеотон" (Венгрия)

"Хабнарфьордюр" (Исландия) — "Брага" (Португалия)

"Эвертон" (Англия) — "Хайдук" Сплит (Хорватия)

"Утрехт" (Нидерланды) — "Зенит" (Россия)

"Легия" (Польша) — "Шериф" (Молдова)

"Вииторул" (Румыния) — "Зальцбург" (Австрия)

"Виктория" Пльзень (Чехия) — АЕК Ларнака (Кипр)

ПАОК (Греция) — "Эстерсунд" (Швеция)

Матчи раунда плей-офф пройдут 17 и 24 августа. Двадцать два победителя выйдут в групповой этап и присоединятся на жеребьевке к 16 клубам, получившим прямые путевки в основную сетку, а также десяти проигравшим в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка группового этапа пройдет 25 августа.

Кто уже пробился в групповой этап?

"Арсенал" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Вильяреал" (Испания), "Витесс" (Нидерланды), "Гимарайнш" (Португалия), "Герта" (Германия), "Заря" (Украина), "Злин" (Чехия), "Зюлте-Варегем" (Бельгия), "Кельн" (Германия), "Лацио" (Италия), "Коньяспор" (Турция), "Локомотив" Москва (Россия), "Лион" (Франция), "Лугано" (Швейцария), "Реал Сосьедад" (Испания).