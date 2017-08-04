Киевское "Динамо" встретится с "Маритиму", а "Александрия" — с БАТЭ. Чемпион Молдовы "Шериф" сразится с "Легией", а сильнейший клуб Болгарии "Лудогорец" проверит "Судуву", последнюю команду Литвы в еврокубках.
Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА:
"Шкендия" (Македония) — "Милан" (Италия)
"Вардар" (Македония) — "Фенербахче" (Турция)
"Аякс" (Нидерланды) — "Русенборг" (Норвегия)
"Осиек" (Хорватия) — "Аустрия" (Австрия)
"Црвена Звезда" (Сербия) — "Краснодар" (Россия)
"Альтах" (Австрия) — "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)
БАТЭ (Беларусь) — "Александрия" (Украина)
"Брюгге" (Бельгия) — АЕК Афины (Греция)
"Маритиму" (Португалия) — "Динамо" Киев (Украина)
"Динамо" Загреб (Хорватия) — "Скендербеу" (Албания)
"Лудогорец" (Болгария) — "Судува" (Литва)
"Панатинаикос" (Греция) — "Атлетик" (Испания)
"Аполлон" Лимасол (Кипр) — "Митьюлланд" (Дания)
"Домжале" (Словения) — "Олимпик" (Франция)
"Партизан" (Сербия) — "Видеотон" (Венгрия)
"Хабнарфьордюр" (Исландия) — "Брага" (Португалия)
"Эвертон" (Англия) — "Хайдук" Сплит (Хорватия)
"Утрехт" (Нидерланды) — "Зенит" (Россия)
"Легия" (Польша) — "Шериф" (Молдова)
"Вииторул" (Румыния) — "Зальцбург" (Австрия)
"Виктория" Пльзень (Чехия) — АЕК Ларнака (Кипр)
ПАОК (Греция) — "Эстерсунд" (Швеция)
Матчи раунда плей-офф пройдут 17 и 24 августа. Двадцать два победителя выйдут в групповой этап и присоединятся на жеребьевке к 16 клубам, получившим прямые путевки в основную сетку, а также десяти проигравшим в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка группового этапа пройдет 25 августа.
Кто уже пробился в групповой этап?
"Арсенал" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Вильяреал" (Испания), "Витесс" (Нидерланды), "Гимарайнш" (Португалия), "Герта" (Германия), "Заря" (Украина), "Злин" (Чехия), "Зюлте-Варегем" (Бельгия), "Кельн" (Германия), "Лацио" (Италия), "Коньяспор" (Турция), "Локомотив" Москва (Россия), "Лион" (Франция), "Лугано" (Швейцария), "Реал Сосьедад" (Испания).