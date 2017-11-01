Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Олегом Знарком объявил состав на первый этап Евротура — Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 8 по 12 ноября.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, в него вошли десять хоккеистов петербургского СКА, который тренирует Знарок, а также восемь игроков из московского ЦСКА.

Обращает на себя внимание отсутствие в списке звездного форварда питерцев Ильи Ковальчука. Не сможет сыграть в Финляндии и капитан СКА Павел Дацюк, внесенный клубом в список травмированных.

Сборная России:

Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев ("Салават Юлаев").

Защитники: Владислав Гавриков, Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин, Андрей Зубарев (все — СКА), Богдан Киселевич, Никита Нестеров (оба — ЦСКА), Илья Любушкин ("Локомотив"), Никита Трямкин ("Автомобилист"), Василий Токранов ("Ак Барс").

Нападающие: Никита Гусев, Александр Барабанов, Сергей Широков, Сергей Калинин, Сергей Плотников (все — СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов (все — ЦСКА), Владимир Ткачев ("Ак Барс"), Сергей Мозякин ("Металлург"), Павел Красковский ("Локомотив").

Помимо россиян, на Кубке Карьяла сыграют традиционные участники Евротура — сборные Финляндии, Швеции и Чехии, а также команды Канады и Швейцарии, которые будут участвовать вне конкурса.