Одному из ведущих российских спидвеистов Григорию Лагуте угрожает дисквалификация на 4 года за употребление допинга: в его организме был выявлен препарат мельдоний, попавший под запрет с января 2016 года.

4 июля Григорий Лагута помог команде России преодолеть полуфинальный барьер Кубка мира, но спустя пару дней на старт финала уже не вышел: в его организме незадолго до соревнований были обнаружены следы запрещенного вещества мельдоний (в Латвии его можно приобрести в аптеках под названием "Милдронат").

На этой неделе по просьбе спортсмена была вскрыта допинг-проба В. Она тоже дала положительный результат на допинг. Теперь российскому гонщику грозит дисквалификация.

В этом сезоне на клубном уровне Григорий Лагута выступает в Польше за клуб высшей лиги "Рыбник". По словам директора Польского Антидопингового агенства Михала Ринковски, дело российского спидвеста будет рассмотрено в августе, дисквалификация может составить до четырех лет. Санкциям могут подвергнуть и команду "Рыбник" — вероятно снятие пяти очков.

С 2006 по 2010 годы Лагута выступал за даугавпилсский "Локомотив", он и сейчас живет в Даугавпилсе. В 2011 году российский спидвеист стал чемпионом Европы, четыре раза побеждал в Открытом чемпионате Латвии, является трехкратным чемпионом России.