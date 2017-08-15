Несмотря на то, что долгосрочная стратегия России заключается в развитии собственной портовой инфраструктуры и грузовых перевозок через свои порты, соседняя страна считает экономически обоснованным продолжение сотрудничества с Латвией в сфере развития евразийских транзитных перевозок, подчеркнул в интервью "Neatkarīgā Rīta Avīze" президент ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) Эдвин Берзиньш.

Напомнив о состоявшемся недавно заседании рабочей группы Латвийской и Российских железных дорог, Э.Берзиньш отметил, что на нем также обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках международных коридоров, наиболее известным из которых является Новый Шелковый путь, соединяющий с Китаем. В то же время развивается и новый коридор из Индии, Ирана и Азербайджана в Европу, который также входит в сферу интересов как Латвии, так и России.

Ожидается, что на этой неделе на заседании межправительственной комиссии прозвучит подтверждение того, что Латвия и Россия остаются стабильными деловыми партнерами, на которых могут рассчитывать и другие вовлеченные в транспортный коридор государства, сообщил президент LDz. "Нельзя допустить того, чтобы предприятия этих стран вложили свои средства в создание коридора, а коридор не работает из-за санкций или по иным причинам", — сказал он.

Э.Берзиньш указывает: "Ни LDz, ни Российским железными дорогам не принадлежит ни одна тонна перевозимых грузов. У любого груза есть владелец, а также нанятая им логистическая компания, которая ищет для груза наиболее выгодный путь. Их совместное мнение и определяет маршруты перевозки грузов". Президент LDz подчеркивает, что Латвия по-прежнему остается выгодным транзитным путем для российских грузов, что подтверждают и первоначальные запросы российских грузовладельцев на использование Латвийского транзитного коридора.

Президент LDz сообщил изданию, что в первом полугодии объем железнодорожных грузов, по сравнению с 2016 годом, немного вырос, однако при разделении объема грузов по кварталам положительных тенденций нет. С одной стороны, это связано с сезонностью перевозок, так как наибольшие объемы традиционно принадлежат углю и нефтяным грузам, которые нужны потребителям зимой, а летом эти объемы не может уравновесить прирост перевозок зерна и других видов грузов. "С другой стороны, объем перевезенных грузов меньше, чем грузовладельцы в начале месяца заявляли к перевозке по Российским железным дорогам и далее по Латвии до наших портов. Предварительные запросы на лето были не меньше, а в отдельные месяцы — даже больше, чем зимой. Все это свидетельствует о том, что с экономической точки зрения наш транзитный путь интересен для клиентов", — делает выводы Э.Берзиньш, указывая одновременно, что надеется на заседание межправительственной комиссии и его решения о том, что взаимные санкции не должны затрагивать транзит.

Он также отмечает, что высоко оценивает компетентность обоих сопредседателей комиссии — латвийского и российского министров транспорта и их взаимную заинтересованность в развитии отрасли. "Они очень хотят осмыслить ситуацию и с точки зрения бизнеса. Это должно привести к решениям о взаимопонимании относительно необходимости грузопотоков", — резюмирует президент LDz.