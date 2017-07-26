Дочернее предприятие ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) — "LDz Loģistika" заключило договор о сотрудничестве с одной из ведущих евразийских логистических компаний контейнерных перевозок, германским предприятием "RTSB", имеющим своим представительства в России, Китае, Монголии, Турции, Казахстане и других странах Евразийского континента.

Оба предприятия договорились о сотрудничестве по развитию контейнерных перевозок из Китая в Северную Европу и начинают разработку новых маршрутов мультимодальных перевозок через Рижский порт в Скандинавию и Великобританию.

В настоящее время не только постепенно растет объем железнодорожных грузовых перевозок из Китая в столицу Белоруссии Минск, но и вместе с белорусскими коллегами мы активно работаем над развитием нового логистического узла, соединяющего Минск и Ригу, чтобы сформировать график регулярных ежедневных перевозок и таким образом сократить время транзита и расходы на перевозки в страны Скандинавии, указывает президент LDz Эдвин Берзиньш. Он подчеркивает, что сотрудничество с ведущими операторами поможет привлечь на этот маршрут дополнительный объем грузов. "В сфере логистики "RTSB" работает уже много лет и хорошо знает потребности как европейских, так и азиатских стран в обеспечении эффективных перевозок и качественного сервиса, поэтому я доволен тем, что "LDz Loģistika" в столь короткие сроки сумела наладить столь крепкое стратегическое партнерство с лидерами отрасли", — отмечает Э.Берзиньш.

"Заключенные этим летом договоры о сотрудничестве с компаниями "RTSB" и "DHL Global Forwarding" открывают перед Латвией возможности не только включиться в уже существующие маршруты, но и совместно разрабатывать новые, интересные для всех участников рынка маршруты. Одно из наиболее интересных на данный момент рыночных направлений связано с сообщением между Азией и странами Северной Европы, обладающими как высококвалифицированными промышленными мощностями, так и привлекательной для крупных азиатских государств покупательной способностью населения", — подчеркивает председатель правления "LDz Loģistika" Вернер Лусис.

В свою очередь, владелец "RTSB" Валерий Балард отмечает, что у предприятия сложилось успешное сотрудничество с партнерами на Латвийской железной дороге и в портах. К тому же в регионе Латвия в настоящее время имеет наиболее развитую инфраструктуру, которая позволяет эффективно и оперативно транспортировать грузы между Китаем и Европой, а соглашение, заключенное с "LDz Loģistika", даст возможность развивать это сотрудничество.

На этой неделе на встрече в немецком офисе компании "RTSB" руководство "LDz Loģistika" и "RTSB" договорились приступить к активной разработке новых маршрутов между Рижским портом и крупнейшими портами Скандинавии и Великобритании, создав таким образом новые мультимодальные решения "одной остановки" для клиентов как из Европы, так и из стран Азии, в том числе из Китая.

Перспективы развития контейнерных перевозок ясно обозначены результатами работы "LDz Loģistika" уже за первые шесть месяцев 2017 года. Всего за первое полугодие предприятие перевезло на 29% больше контейнеров, чем за тот же период прошлого гола. Оно продолжает концентрироваться на привлечении новых клиентов и партнеров во имя дальнейшего развития данного сегмента перевозок.