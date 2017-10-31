Дочернее предприятие ГАО Latvijas dzelzceļš ООО LDz Cargo в сотрудничестве с ООО LDz Loģistika этой осенью разработало специальный круговой маршрут движения поездов для доставки зерна со станции Добеле на рижскую станцию Зиемельблазма, позволяющий обеспечить намного более эффективный оборот зерновозов и перевозочный процесс.

С учетом прогнозов об ожидаемом в этом году значительном урожае зерновых LDz Cargo и LDz Loģistika еще весной совместно с ведущими латвийскими производителями зерна начали планирование перевозок.

Созданный круговой маршрут позволяет сразу после доставки груженого состава в Рижский порт отправлять выгруженные ранее вагоны обратно в Добеле, благодаря чему локомотиву не нужно ждать разгрузки вагонов или отправляться в депо без состава. Таким образом, оборот вагонов осуществляется быстрее, и предприятие может оперативнее обеспечивать вывоз зерна. Наряду с этим в организации перевозок используются внедренные LDz Cargo осенью нынешнего года электронные накладные, что значительно ускоряет и облегчает работу всей логистической цепочки.

По упомянутому круговому маршруту поезда с зерном курсируют 2-3 раза в неделю, доставляя зерно в Рижский порт за 4 часа. Учитывая значительные объемы зерновых, а также удачную планировку маршрута, перевозочное решение LDz Cargo делает железнодорожный транспорт существенно более конкурентоспособным во внутренних перевозках.