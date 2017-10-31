На прошлой неделе в Риге гостили представители индийского Министерства транспорта, обсудившие возможное сотрудничество.

Индия — государство со стремительно развивающейся экономикой и внушительной численностью населения (1,2 млрд. человек), которое в последние годы становится глобальным инвестором. К тому же инвестиции осуществляет не только частный сектор, но и правительство.

Как и Китай, Индия в последнее время обращает усиленное внимание на развитие своих транзитных путей, и одним из главных их направлений является Европа, в том числе Латвия.

Индийское правительство уже сейчас инвестирует значительные средства, отмечает управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш, упомянув в качестве примера строительство порта в Иране, осуществляемое на индийские средства.

Представитель индийского Министерства транспортных дел Атул Кулкарни пояснил, что взвешиваются различные возможности, однако в то же самое время ни для кого не секрет, что между Индией и Европой идет интенсивное грузовое сообщение. Индия интересуется Европой, поэтому оценивает возможности своего участия в организации грузовых перевозок и в логистических центрах Рижского порта.