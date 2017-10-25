Большая роль в запуске прибывшего на прошлой неделе в Ригу контейнерного поезда Урумчи–Алтынколь–Рига–Роттердам принадлежала Казахстану из-за его географического положения — между Китаем и Европой. Осознавая свои преимущества и то, что он является кратчайшим путем на данном маршруте, Казахстан сделал немалый финансовый вклад в развитие инфраструктуры.

Например, за последние годы по территории этой страны был проложен 1300-километровый рельсовый путь, позволяющий сократить путь от Азии до Европы. Еще миллионы евро были инвестированы в строительство так называемых сухих портов для обработки грузов. "Грузопоток из Юго-восточной Азии в Европу растет с каждым годом. Мы инвестируем, чтобы участвовать в транзите грузов. Как Казахстан, так и Латвия обладают хорошим грузовым потенциалом", — поясняет посол Казахстана в Латвии Бауржан Мухамеджанов.

Дальнейшее сотрудничество с Казахстаном важно для всей логистической отрасли Латвии, считает президент ГАО "Latvijas dzelzceļš" Эдвин Берзиньш. Казахстан все теснее сотрудничает с отраслью транзита в Китае и потенциально может стать сухопутным китайским "окном" в Европу. В свою очередь, Латвии тесное сотрудничество с Казахстаном может гарантировать существенный прирост объемов грузов в будущем — такой аргумент в ходе своего визита в Ригу нынешней осенью высказал вице-премьер Казахстана Аскар Мамин.

"В развитии подобных маршрутов в рамках сотрудничества до 2020 года вице-премьер Казахстана видит объем порядка 200 тысяч контейнеров, которые транзитом через Казахстан могли бы достигнуть Латвии", — сообщил президент LDz.

При неуклонном развитии своей экономики Казахстан станет для Европы важным торговым партнером, а тем самым — и существенным партнером для логистических предприятий Латвии. "Если сравнить 2016 и 2017 годы, то товарооборот между Казахстаном и Латвией вырос на 19%", — отмечает посол и добавляет, что в Европу через Ригу поступают товары, произведенные непосредственно в Казахстане.

Развитие двухстороннего межгосударственного сотрудничества важно не только для железных дорог, но и для портов, где результаты уже ощутимы. Управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш информирует, что нынешний месяц был одним из рекордных, и существуют большие надежды на то, что объемы продолжат расти.

Неоспоримым вкладом в развитие сотрудничества между обоими государствами стало участие Латвии в проходившей этим летом в Казахстане международной выставке "EXPO Astana 2017", где состоялся ряд значительных переговоров, позволивших реализовать проект нового маршрута контейнерного поезда.