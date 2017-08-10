За первые 7 месяцев нынешнего года объем грузов, перевезенных по инфраструктуре ГАО "Latvijas dzelzceļš", сохранялся на уровне предыдущего года. Всего было перевезено 27,2 млн.т грузов, что составляет 100,1% по отношению к январю-июлю 2016 года.

По ряду групп номенклатуры грузов наблюдается спад, связанный с сезонностью, тогда как по другим — прирост, что уравновешивает общие показатели объема грузовых перевозок. С учетом фактора сезонности в сфере транзита и логистики в июле имело место небольшое снижение грузооборота, однако в годовом разрезе оно нивелировалось, и общий объем грузовых перевозок сравним с уровнем минувшего года. В том числе немного выросли внутренние перевозки (0,7 млн.т, или на 3,5% больше, чем за тот же период год назад) и более, чем в два раза увеличился сухопутный транзит (1,97 млн.т, или на 118,4% больше, чем годом ранее).

За 7 месяцев наибольшее снижение наблюдается по экспорту, т.е. по объемам транспортированных из портов и вывезенных из Латвии грузов (1 млн.т, или 65%, по сравнению с показателями 7 месяцев прошлого года). В то же время в июле именно в этом сегменте имел место прирост в размере 4,5%. В свою очередь, импортные перевозки составили 97,8% от уровня прошлого года (23,6 млн.т), причем большая часть их следует через порты до дальнейшего конечного пункта — и этот объем за 7 месяцев года увеличился на 0,4%.

По видам грузов прирост как за 7 месяцев в целом, так и в июле в частности наблюдался по каменному углю (на 43,7% в период с января по июль и на 33% — в июле). В этом году также больше перевозилось черных металлов (+6,2%) и руды (+18,4%), а в июле прирост наблюдался в перевозках зерна — его объем в 7 раз превышает показатели июля прошлого года. В то же время снизился грузооборот в сегменте нефтепродуктов (на 22% за 7 месяцев), минеральных удобрений и химических грузов (на 12% по обеим категориям).

Наибольшая часть грузов имеет российское происхождение — удельный вес грузов из этой страны за первое полугодие составил 78,5% от всего объема грузов, перевезенных по железной дороге, или на 1,4% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Вторым крупнейшим партнером остается Белоруссия, грузы которой составляют около 15% общего грузооборота.