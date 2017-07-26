Приняв участие в организованной Латвийской железной дорогой (LDz) в рамках выставки Astanas EXPO 2017 Неделе транзита и логистики, дочернее предприятие LDz — ООО "LDz ritošā sastāva serviss" (LDz RSS) подтвердило, что дружественный среде железнодорожный транспорт можно сделать как более эффективным, так и еще более "зеленым", модернизируя локомотивы, топливные базы и пункты экипировки.

Участвуя в состоявшейся на Неделе транзита и логистики дискуссии "Развитие "зеленой экономики" в транспортном секторе", главный инженер LDz RSS Федор Михайлов рассказал о том, что после модернизации нескольких маневровых локомотивов ЧМЭ3М и магистральных локомотивов 2М62УМ значительно сократились создаваемый этими тепловозами объем выбросов CO 2 , расход горючего, а также количество необходимых технических осмотров.

"Данные свидетельствуют, что после модернизации локомотивы начинают работать намного эффективнее. Расход горючего у них снижается примерно на 40%, уменьшая таким образом их влияние на среду, тогда как объем выбросов CO 2 в течение пяти лет сократился примерно на 25%. Таким образом, модернизированные локомотивы становятся более дружественными среде, а также намного более выгодными для перевозчика — с точки зрения их эксплуатации", — указал Ф.Михайлов.

Помимо модернизации локомотивов, предприятие на своих производственных объектах уже несколько лет занимается очисткой среды в исторически сложившемся месте загрязнения возле цехов экипировки тепловозов в Даугавпилсе, а также на ремонтных участках, где десятилетиями систематически происходили утечки масла и других веществ. С этим опытом LDz RSS также ознакомил своих казахстанских коллег.

Следует отметить, что и Казахстанская железная дорога внедряет все новые решения в вопросах среды. Главный инженер этого предприятия Батыр Котырев отметил, что выбросы в атмосферу на железной дороге неизбежны, однако Казахстанская железная дорога разработала план постепенного сокращения их на 2-3% в год. Этот результат будет достигаться в том числе за счет модернизации локомотивов и другого подвижного состава, замены систем теплоснабжения, а также повседневной экономии энергоресурсов.

Во время Недели транзита и логистики делегация LDz RSS побывала с визитом на Казахстанской железной дороге, где познакомилась с построенной в Астане с нуля новой железнодорожной станцией, рассчитанной на обслуживание порядка 12 млн. пассажиров в год. Примечательно, что пока станция располагается на окраине города, но в ближайшем будущем, благодаря росту и развитию городской территории, окажется в центре, сказали работники станции.

На принадлежащем Казахстанской железной дороге заводе по сборке тепловозов делегация LDz RSS познакомилась с технологией производства тепловозов ТЭ33А и ТЭП33А по лицензии компании "GE Transportation" из США. На расположенном же неподалеку оттуда заводе по сборке электровозов, где выпускают электровозы КЗ4АТ и КЗ&АТ по лицензии компании ALSTOM, представители LDz RSS обсудили принципы планирования производства, гарантии обслуживания локомотивов и послегарантийные сроки, а также вопросы обучения персонала и организации складской работы, имеющие важное значение и в процессе модернизации локомотивов в Латвии.

Ранее уже сообщалось, что в этом году на выставке в Астане LDz вместе со своими партнерами из компаний "Ballard Power Systems" (Канада) и "CZ Loko" (Чехия) представил инновационное для локомотивостроения решение — модель водородного локомотива ЧМЭ3 H2 M. Эти локомотивы планируется производить для повышения экологичности железнодорожного транспорта, так как они не производят эмиссий в атмосферу.

Реализовав этот проект, Латвия имеет возможность войти в число лидеров по внедрению водородных технологий на железнодорожном транспорте, что признали участники дискуссии "Развитие "зеленой экономики" в транспортном секторе", организованной LDz в Астане 13 июля.

Вице-президент LDz Айнис Стурманис подчеркивает, что интеграция экологичных решений в народное хозяйство, в том числе на железной дороге, является весьма актуальной, ибо Латвия уже определила себе задачу стать наиболее "зеленым" государством в мире. Он отмечает, что многие страны все чаще выбирают дружественный среде транспорт как для пассажирских, так и для грузовых перевозок даже в том случае, если он обходится дороже. "Сейчас мы работаем над созданием, насколько нам известно, первого в мире маневрового водородного локомотива", сообщил А.Стурманис.