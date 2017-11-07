При использовании кругового маршрута вагоны с грузом зерна два-три раза в неделю отправляются из Добеле в Ригу, на станцию Зиемельблазма. Преимущество такого рода услуги состоит в том, что после выгрузки вагонов их сразу же отправляют назад в Добеле, чтобы заново заполнить зерном — это гарантирует более быстрый оборот вагонов и позволяет оперативнее организовать вывоз зерна.
Разработка маршрута проходила совместно с зерноводами, которые уже весной встречались с руководством предприятия, чтобы заранее обсудить возможное сотрудничество.
В то же время облегчен оборот документов, сопровождающих груз: в этом году "LDz Cargo" ввело электронную накладную, которая значительно облегчает и ускоряет работу грузовладельцев, так как работникам предприятия больше не нужно доставлять документы в бумажной форме.