Вопреки дождливому завершению лета, урожай зерна в этом году в Латвии оказался хорошим, что заставило сельскохозяйственников задуматься об эффективных логистических решениях по доставке объемных грузов из одной точки в другую. В сотрудничестве с зерноводами дочерние предприятия Латвийской железной дороги "LDz Cargo" и "LDz Loģistika" осенью этого года предложили новую логистическую услугу — круговой маршрут для обработки конкретного вида грузов.

При использовании кругового маршрута вагоны с грузом зерна два-три раза в неделю отправляются из Добеле в Ригу, на станцию Зиемельблазма. Преимущество такого рода услуги состоит в том, что после выгрузки вагонов их сразу же отправляют назад в Добеле, чтобы заново заполнить зерном — это гарантирует более быстрый оборот вагонов и позволяет оперативнее организовать вывоз зерна.

Разработка маршрута проходила совместно с зерноводами, которые уже весной встречались с руководством предприятия, чтобы заранее обсудить возможное сотрудничество.

В то же время облегчен оборот документов, сопровождающих груз: в этом году "LDz Cargo" ввело электронную накладную, которая значительно облегчает и ускоряет работу грузовладельцев, так как работникам предприятия больше не нужно доставлять документы в бумажной форме.