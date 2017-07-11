На этой неделе в Латвийском павильоне проходящей в Казахстане международной выставки Astana EXPO 2017 пройдет Неделя транзита и логистики, в ходе которой эксперты Латвии и других стран поделятся своим опытом и прогнозами по развитию транспортной отрасли в будущем.

На понедельник намечена конференция "Перспективы глобального транспортного сообщения. Евразийский потенциал", во время которой эксперты из Латвии и других стран обсудят глобальные тенденции развития инфраструктуры для создания новых и укрепления существующих евразийских маршрутов, модели межгосударственного сотрудничества в транзитном бизнесе, а также эффективную синергию железнодорожного и морского транспорта в обеспечении глобальных грузовых перевозок.

Существенно, что конференцию открыли президент Латвии Раймонд Вейонис и первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин, который ранее в течение многих лет руководил Казахстанскими железными дорогами, благодаря чему хорошо знаком с отраслью и ее влиянием на экономику обеих стран и более обширного региона.

12 июля в дискуссии "Развитие контейнерных перевозок на территории Евразии" ожидаются беседы о значении контейнерных перевозок в контексте производства товаров с высокой добавленной стоимостью. Отраслевые эксперты обсудят перспективы и вызовы, а также взаимосвязи скорости и цены, модели сотрудничества Азии и Европы, а также латвийский потенциал в этом контексте. По актуальным вопросам отрасли выскажут свое мнение представители ООО "LDz Loģistika", ООО "LDz Apsardze", "Riga Container Terminal", "KTZE-Khorgos Gateway", "KTŽ Express", "TransContainer", ассоциации логистических предприятий "Казлогистик" и других организаций.

В то же время, подчеркивая ведущий мотив Astana EXPO 2017 "Энергия будущего", 13 июля состоится дискуссия "Развитие "зеленой экономики" в транспортном секторе". В связи с увеличением роли долгосрочных экологичных услуг актуален вопрос о том, готова ли к нему транспортная отрасль и с какими инициативами она способна выступить. Эксперты обсудят как выигрыш от "зеленых" инноваций в контексте среды, так и их экономическую ценность. В этой дискуссии о значении дружественного среде мышления для развития транспортной отрасли примет участие член Совета LDz Айгар Лайзанс, тогда как опытом и проектами модернизации LDz поделятся руководитель управления среды LDz Карлис Дрейманис и главный инженер ООО "LDz ritošā sastāva serviss" Федор Михайлов.

LDz представляет на выставке прототип водородного локомотива "HyLoco", вызвавший большой интерес у посетителей мероприятия, о котором также планируется говорить в ходе дискуссии. В свою очередь, эксперты Рижского свободного порта расскажут об уменьшении загрязнения и аспектах защиты среды на своей территории. Своим опытом по охране среды и инновациям в этой сфере поделится также главный инженер Казахстанских железных дорог Батыр Котырев.