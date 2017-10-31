В середине октября в Риге прошло заседание Совета по железнодорожному транспорту стран Содружества, где в результате интенсивных переговоров, продолжавшихся не один день, были приняты важные для отрасли решения, в том числе такие, соглашения по которым не удавалось достичь с 2009 года.

Президент ГАО Latvijas dzelzceļš Эдвин Берзиньш поясняет, что принятие решений Советом не всегда является простым процессом, ведь необходимо достичь договоренности между железнодорожными администрациями 18 стран. Особенно довольны стороны решением, принятым по вопросу, соглашения по которому не удавалось добиться с 2009 года. Речь в данном случае идет об изменениях в тарифах за пользование вагонами.

"Я называю это рижским поворотом. Он придает Совету новые мощности и предоставляет новые возможности", — комментирует президент LDz.

На организованном в Риге заседании были утверждены и решения по вопросам эксплуатации железных дорог и новым планам формирования поездов, в том числе в плане развития контейнерных перевозок.

"Договорившись об общих правилах, мы можем уверенно смотреть в будущее — железнодорожные перевозки продолжаются, и они будут выгодны для клиентов", — подводит итоги Берзиньш.

Совет по железнодорожному транспорту был основан в марте 1992 года, чтобы координировать развитие международных перевозок по странам с железными дорогами колеи 1520 мм и способствовать международному сотрудничеству в транспортной сфере. Предыдущий раз заседание Совета проходило в Риге в 2010 году.