У Белорусской железной дороги — рост грузовых перевозок

За первое полугодие нынешнего года Белорусская железная дорога на 14,9%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, увеличила объем перевезенных грузов. Наибольший прирост зафиксирован в транзитных перевозках, где объемы увеличились на 24,5%, или на 19,3 млн.т.

Китай продолжает путь в Европу

Издание www.nv.ua сообщает, что произведенные в Китае автомобили марки "Вольво" впервые доставлены в Европу по железной дороге — через Россию, Белоруссию, Польшу и Германию. Поставка заняла 20 дней.

Машины марки S90 транспортировались в специально изготовленных 40-футовых контейнерах. Один контейнер вмещает в себя три автомобиля, которые можно разместить в составе под разными углами, чтобы эффективно использовать пространство и иметь возможность закрепить груз во избежание его повреждений в ходе перевозки.

Иран планирует возвращение в Европу

Как пишет www.rzd-partner.ru, после более чем 6-летнего отсутствия, связанного с экономическими санкциями против Ирана, транспортная компания этой страны "IRISL Group" возвращается на рынки России и стран Балтии. Перевалка товаров будет обеспечиваться совместно с партнерами через Гамбург.

В рейтинге крупнейших операторов, составленном в мае 2017 года, "IRISL Group" находилась на 20-м месте; она располагает 60 судами. В прошлом году компания в тестовом режиме пользовалась портом Усть-Луга, а сейчас ведет работу над обеспечением регулярных заходов в российские, литовские и латвийские порты.

Иран, по сведениям ТАСС, также планирует масштабное расширение собственных портовых мощностей. Например, нынешняя мощность крупнейшего порта страны Бандараббаса составляет 3 млн. контейнерных единиц TEU в год, но уже в 2020 году она должна достигнуть 9,8 млн. TEU в год.

Растет российский экспорт и возобновляются перевозки зерна через балтийские порты

Фактически все российские информационные порталы транспортной отрасли опубликовали информацию о том, что экспортеры зерна в этой стране возобновили поставки через зарубежные порты Балтийского моря.

Газета "Коммерсант" напоминает, что экспорт зерна через страны Балтии был прерван в феврале-марте нынешнего года: в связи с введенными Российскими железными дорогами ограничениями невозможно было вывезти через балтийские порты до 600 тыс.т зерна. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский допускает, что целью ограничений были не технические проблемы Российских железных дорог, а стремление переориентировать грузы на российские порты. "Видимо, пришло понимание, что переориентации не произойдет, в российских портах Балтийского моря либо нет возможности для перевалки, либо она экономически невыгодна для экспортеров", — считает он. По имеющейся в распоряжении газеты информации расходы на перевозку одной тонны зерна через российские или балтийские порты могут различаться на целые 8-10 евро.

ТАСС сообщает, что почти 90% контейнеров, перевозимых через российские морские порты, обрабатываются в пяти крупнейших портах. Лидером является Санкт-Петербург, на втором месте — Новороссийск, за ними следуют Владивосток, Восточный и Калининград.

Общий грузооборот российских портов за первое полугодие нынешнего года вырос на 11,3%, но 57% всех грузов были перевалены через пять крупнейших портов.

ТАСС также информирует, что за первые 5 месяцев года на 25% увеличился экспорт российской муки. Экспортируется и водка, объемы вывоза которой увеличились на 14,6%. Этот товар был транспортирован в другие страны на общую сумму 44,7 млн.долларов США (38,1 млн.евро).

За этот же период Россия увеличила также импорт машин и оборудования, который вырос на 32%.

Литва ощущает угрозу со стороны Польши

"Lietuvos Žinios" извещает о намерениях литовских автоперевозчиков оставить страну и перенести свой бизнес в другое место в связи с протекционизмом западных стран, нехваткой работников, высоким уровнем бюрократии и недостаточной конкурентоспособностью. Сейчас в перевозочном секторе конкурируют не фирмы, а страны, и Литва в этой борьбе проигрывает Польше, где существует благоприятная среда страхования, а также с успехом действуют процедуры найма шоферов из третьих стран.

Газета также пишет о том, что результаты работы Клайпедского порта за первое полугодие (20,6 млн.т) позволяют надеяться на годовой рекорд, хотя перевалка нефтепродуктов и отстает от темпов предыдущего года (-15%). Это объясняется активной работой Вентспилсского порта в Латвии.

Газета "Lietuvos Rytas" публикует мнение о том, что Литва дальше, чем соседние страны ушла в реализации проекта "Rail Baltica". В настоящее время идут переговоры с Европейской комиссией о финансировании ответвления Каунас–Вильнюс, которое планируется получить после 2020 года. Хотя латвийский и эстонский парламенты уже ратифицировали договор о "Rail Baltica", по словам министра сообщения соседней страны, литовское правительство начнет ратификацию в Сейме в ходе осенней сессии, поскольку спешки тут не требуется. При этом руководитель литовского филиала предприятия "RB Rail" А.Вилимс подвергается критике за то, что проект мог бы зайти еще дальше, если бы не было затянуто подписание договора.

Украинская железная дорога также хочет модернизироваться

Европейский банк реконструкции и развития (ERAB) выделил Украинской железной дороге кредит в размере 150 млн.долларов на закупку грузовых вагонов, сообщает пресс-служба ERAB. Для обновления вагонного парка Украинская железная дорога планирует закупить около 24 тыс.грузовых вагонов. Общие расходы проекта планируются в размере 240,7 млн.долларов США (205,2 млн.евро).

Следует отметить, что Украинская железная дорога по объему перевозок занимает 4-е место в Евразии, пропустив вперед только железные дороги Китая, Индии и России. В 2016 году после нескольких неудачных лет чистая прибыль компании составила 303 млн.гривен (9,9 млн.евро).