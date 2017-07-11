Россия планирует скоростные железнодорожные грузовые перевозки

Rzd.ru информирует, что первый вице-президент Российских железных дорог Александр Мишарин, выступая в Астане на бизнес-форуме "Новый Шелковый путь", сообщил, что скоростной коридор позволит доставлять высокорентабельные товары из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу в течение трех дней.

Он обратил внимание на непрерывный прирост контейнерных перевозок в направлении Восток–Запад, отметив, что в 2016 году по территории России было перевезено более 153 тыс.контейнеров, но уже в этом году их объем планируется удвоить. По мнению А.Мишарина, очень большое значение в способствовании росту объема грузов принадлежит развитию торговли в Интернете. Также прогнозируется увеличение удельного веса технологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Для такой продукции очень важны как можно более быстрые сроки доставки. Железнодорожные перевозки со скоростью до 300 км/ч могут стать новым сегментом бизнеса, который создаст острую конкуренцию другим видам транспорта и позволит доставлять товары из Азии в Европу за три дня.

"Российская Газета" информирует о новом проекте Калининградской железной дороги по доставке контейнерными поездами из южнокорейского порта Пусан в Калининград комплектующих деталей для автомобилей. По расчетам экспертов, путь от Пусана до Калининграда по железной дороге займет 12 суток, тогда как до сих морским путем товары доходили за 45-50 суток.

ТАСС, ссылаясь на выступление губернатора Мурманской области Марины Ковтун на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает, что железная дорога до Мурманского транспортного узла построена на 30%. Железнодорожная ветка будет закончена в 2018 году, утверждает М.Ковтун. Эта линия откроет возможность строительства угольной и нефтяной базы для Кольского морского залива.

В свою очередь, генеральный директор российского предприятия "Атомфлот" Вячеслав Рукша высказал газете "Известия" прогноз о том, что поток грузов по Северному морскому пути вырастет до 80 млн.т в год.

В 2016 году грузопоток по Северному морскому пути составил 7,5 млн.т, впервые превысив показатели 1980-х годов. Однако в отличие от времен СССР, когда грузопоток обеспечивал внутренние потребности государства, сейчас и в будущем Северный морской путь становится международной магистралью, по которой будут ходить крупнотоннажные суда, считает В.Рукша. В основном, перевозиться будут природный газ, нефть, уголь и металлы.

Эстония думает о новых проектах

Администрация Таллинского порта активно развивает ряд проектов в коридоре Север–Юг, информирует rzd-partner.ru. "Мы ищем новые возможности для эффективного обслуживания экспорта из Швеции и северной части Финляндии. Это продукция лесообрабатывающей промышленности, целлюлоза и другие грузы. Нас также интересует обработка грузов из Китая, которые доставляются в Швецию и северную часть Финляндии", — отмечает коммерческий директор Таллинского порта "Tallinna Sadam" Маргус Вихман. Порт планирует уже в этом году запустить пилотный контейнерный поезд по маршруту от Таллина до Адриатического моря. Планируется также открытие новой паромной линии "go-go" из Мууги до Вуосари (Хельсинки).

"Большой камень" — плюсы и минусы

Эксперты Regnum.ru высказываются по поводу рисков, которые могут быть связаны для Белоруссии с масштабным проектом белорусско-китайского сотрудничества "Большой камень". Для уменьшения экономического влияния России страны Восточной Европы, в том числе Белоруссия, хотят развивать хозяйственные связи с Китаем. Белоруссия желает увеличить удельный вес сотрудничества с Китаем с нынешних 5% от ВВП до 30%.

Однако эксперты указывают, что таким образом Белоруссия может превратиться в экономический протекторат Китая: китайцы предоставляют кредиты, которые Белоруссия вкладывает, главным образом, в некоммерческие объекты, не дающие экономической отдачи. К тому же работы по освоению кредитов выполняют, в значительной мере, китайские компании.

Китайско-белорусский индустриальный парк займет порядка 91,5 км² — в 25 км от Минска фактически планируется построить новый город с населением 130 тыс.человек.

Эксперты портала считают, что Китай имеет в Белоруссии всего три интереса — калий, продукты питания и рынок сбыта продукции китайской промышленности. Они будут питать восточную империю в течение ближайших двух-трех десятилетий, тогда как прочая белорусская экономика китайцев не интересует. Свои исследовательские центры китайцы в будущем могут легко перенести, например, в Польшу, где уже открыт центр управления "Новым Шелковым путем".

Украинцы становятся оптимистичнее

Украинская железная дорога "Укрзализница" получила прибыль впервые за последние три года. В январе-апреле нынешнего года прибыль составила 96,2 млн.гривен, или 3,57 млн.долларов, сообщает ТАСС. Объем перевезенных грузов за это время также увеличился на 3,8%. Допускается, что доходы железной дороги растут за счет увеличения оборота, эластичной ценовой политики и внедрения новых услуг.

Украина также сообщила о том, что рассматривает в будущем возможность присоединения к проекту "Rail Baltica". С этой информацией во время визита в Литву выступил украинский министр инфраструктуры Владимир Омельян. Его литовский коллега, в свою очередь, отметил, что поддерживает подобную идею, однако возможное подключение Украины является вопросом более отдаленного будущего. Следует добавить, что у латвийской стороны нет никакой информации о возможном продвижении данного проекта и переговоры об этом не происходили.

Азербайджанцы включаются в развитие новых проектов

Day.az публикует сообщение руководителя Азербайджанской железной дороги Джавида Гурбанова о том, что Азербайджан, Иран, Грузия, Украина и Польша создают новый логистический продукт в коридоре Север–Юг.

Этот коридор включает в себя такие страны, как Индия и Пакистан, а также страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива. Главными пунктами этого маршрута станут Мумбай в Индии, Бандараббас в Иране, Астар в Азербайджане, Поти и Батуми в Грузии и др.

"Общая протяженность коридора составит 7 645 км. Наша задача — сделать его привлекательным", — сказал Д.Гурбанов. Если морским путем товары должны проводить в пути порядка 40 дней, то по железной дороге они достигнут конечного пункта в течение 15 дней.

В развитие коридора Север–Юг включилась и Латвия, предлагая более быстрый и простой путь для транспортировки укомплектованных на юге Азии грузов в Скандинавию.

В Литве установлен авиационный рекорд и высказываются опасения по поводу реализации "Rail Baltica"

Портал 15min.lt сообщает о планах Литовских железных дорог ("Lietuvos geležinkeliai") после закрытия маршрута на Москву восстановить сообщение с Даугавпилсом.

В свою очередь, газета "Lietuvos žinios" пишет, что, хотя в мае Клайпедскому порту удалось увеличить объемы перевалки грузов на 3,1%, но загрузка терминала "Klaipedos nafta" по-прежнему ниже, чем была ранее. Это объясняется снижением экспорта через терминал белорусской нефтепродукции, возникшим в результате белорусско-российского спора о поставках нефти.

Зато новые рекорды установили в мае литовские аэропорты, сообщает Diena.lt. Всего ими было обслужено более полумиллиона пассажиров — на 13,3% больше, чем за тот же период прошлого года. 400 тыс.человек обслужил Вильнюсский аэропорт, 84 тысячи — Каунасский, а 26 тыс.пассажиров — аэропорт в Паланге.

Однако весьма мрачный прогноз по выкупу земли для строительства "Rail Baltica" высказал бывший министр сообщения Литвы Римантас Синкевичус. Он считает, что часть выделенного на эти цели финансирования Европейского союза, возможно, придется вернуть, как неиспользованное. Представители Министерства сообщения такую вероятность отрицают, утверждая, что процедуры выкупа земли осуществляются согласно графику, а завершить их планируется до конца 2018 года.