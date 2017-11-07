Проект Шелкового пути невозможно реализовать без стран Балтии

Интересное мнение на портале rzd-partner.ru высказал ведущий аналитик финансовой компании "ТелеТrade" Марк Гойхман.

В проекте Нового Шелкового пути Литва и Латвия рассматриваются как необходимые соединительные звенья логистической системы в цепочке продвижения товаров по маршруту Китай — Казахстан — Россия — Балтия — Северная Европа. В настоящее время 95% сухопутных перевозок из Китая в Европу осуществляются по Транссибирской железнодорожной магистрали, а затем — через Белоруссию. Уже сейчас в белорусском Бресте образуются заторы, тогда как использование балтийского маршрута даст дополнительные возможности разнообразить и оптимизировать транспортные решения. Без этого проект Шелкового пути невозможно будет реализовать.

Если вначале главным логистическим узлом в Балтии была выбрана Клайпеда, то в октябре 2017 года оформилось решение о том, что основной маршрут пройдет через Латвию. Рига обладает развитой портовой и железнодорожной инфраструктурой, и через этот порт уже спустя 48 часов контейнеры для 30 миллионов потребителей в Северной Европе смогут попасть в порт Роттердама.

В Литве продолжается скандал вокруг последствий демонтажа железнодорожной линии Мажейкяй — Реньге

В интервью государственному радио по поводу наложенного Европейской комиссией (ЕК) штрафа за демонтаж рельсов на линии Мажейкяй — Реньге премьер-министр Литвы сказал, что этот штраф является существенным для Lietuvos geležinkeliai, однако найти много аргументов для его неуплаты вряд ли будет возможно. Поэтому Литве не стоит принимать решения, способные еще более увеличить финансовую нагрузку, то есть пени за просрочку и судебные расходы. Следует избегать углубления конфликта и выйти из ситуации достойно, по возможности с наименьшими потерями.

В свою очередь, комиссар ЕК Маргрет Вестагер во время визита в Вильнюс отметила, что инициатива сейчас находится на стороне Литовских железных дорог. Предприятию отведено три месяца, чтобы представить ЕК план действий по улучшению ситуации. По мнению комиссара, штраф компании придется заплатить даже в том случае, если будет достигнуто соглашение о восстановлении участка на Реньге.

Польская газета "Rzeczpospolita" считает, что оспаривание в суде наложенного ЕК штрафа только отдалило бы неизбежные санкции. В долгосрочной перспективе всему региону было бы выгоднее решение проблемы путем спокойного диалога, тем более что достигнутая в этом году договоренность по тарифам между Lietuvos geležinkeliai и PKN Orlen показывает, что компромисс возможен.

"Railway Gazette" со ссылкой на слова генерального директора Lietuvos geležinkeliai Мантаса Бартушки утверждает, что литовские железнодорожники вскоре возьмутся за восстановление линии. Затраты на реконструкцию могут составить 20 млн евро.

В то же время литовский министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис в интервью BNS признал, что демонтаж пути в Латвию был агрессивным шагом по отношению к соседям, поэтому его восстановление продемонстрировало бы добрую волю относительно Польши и Латвии.

В Риге прошло заседание Совета по железнодорожному транспорту

Ряд зарубежных СМИ проинформировали о состоявшемся в Риге заседании Совета по железнодорожному транспорту. Так, газета "Гудок" сообщает, что для привлечения пассажиров на железную дорогу правительствам рекомендовано установить нулевую ставку НДС в расчетах за проезд поездов международного сообщения по своим территориям. При этом необходимо сократить задержки при передаче составов по международным стыкам. Рекомендовано и выравнивание цен на билеты, по сравнению с автомобильным и воздушным сообщением, а также формирование мультимодальных коридоров, где автомобильный и железнодорожный транспорт могли бы работать в связке.

Тем не менее, президент Российских железных дорог Олег Белозеров порадовал в Риге и приятной новостью: в этом году в международном сообщении по железным дорогам колеи 1520 мм на 10,5% увеличились грузовые перевозки.

Международные СМИ также обратили внимание на слова президента Латвийской железной дороги Эдвина Берзиньша о том, что рост объемов контейнерных грузов из Китая в Европу с учетом нагрузки Брестского пограничного перехода позволяет надеяться на развитие коридора через Латвию.

Портал rzd-partner.ru также отмечает, что в заключение заседания был подписан протокол о снижении на 26% ставки на использование инвентарного парка.

Россия собирает "урожай" от прироста китайского транзита

Агентство "Интерфакс" информирует о готовности Российских железных дорог развивать железнодорожные подъездные пути к терминалам Приморска только в том случае, если частные акционеры подтвердят объемы будущих перевозок. Первый вице-президент российской железнодорожной компании Вадим Михайлов на встрече с предпринимателями сообщил, что "если там не будет 15 млн тонн, то нет смысла ничего делать. Сейчас там только 12 млн тонн". Неудачные попытки развития линии Выборг — Приморск — Ермилово продолжаются уже не один год.

В свою очередь, эксперты газеты "Коммерсант" делают вывод о том, что нынешний прирост перевозок на всех видах транспорта в России объясняется не столько расцветом экономики страны, сколько активизацией товарооборота с Китаем и феноменальным увеличением транзита из Китая в Европу через Россию. Директор исследовательского агентства "Infranews" Алексей Безбородов подчеркивает двухкратный прирост транзита контейнеров в направлении Китай — Европа и прогнозирует российский рекорд оборота — 300 000 TEU. "Пока наша доля составляет лишь 2-3% всего товарооборота между Китаем и Европой, однако преодоление этого уровня сделает нас заметными в международном логистическом пространстве, и это очень важно", — считает эксперт.

Китай целенаправленно рубит окно в Европу

DK News информирует, что в Китае на государственном уровне будет создан центр координации грузовых поездов по маршруту Китай — Европа.

С 2011 года путь от Китая до Европы проделали уже более 5000 грузовых составов. 33 китайских города наладили регулярное железнодорожное сообщение с 33 городами в 12 странах Европы. 13 000 км рельсовых путей соединяют 50 стран и регионов мира. Однако есть и проблемы: в Китай прибывает наполовину меньше поездов, нежели из Китая в Европу; в ряде причастных государств отмечаются высокие расходы, сложности с выполнением договоров и т.д. Поэтому уже в ближайшее время планируется создать механизм для координации маршрутов поездов в Китае и за его пределами.

Белоруссия ощущает давление в переориентации экспорта нефти на российские порты

Российское министерство транспорта не исключает, что перевалка части белорусских нефтепродуктов через российские порты может начаться уже в этом году, пишет kommersant.ru.

Тем временем белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в интервью "Financial Times" признал, что Белоруссия может экспортировать свои нефтепродукты через российские порты только в том случае, если это будет выгодно. "Я полагаю, что прежде всего эксперты должны сесть за стол и оценить, насколько это выгодно с экономической точки зрения", — сказал министр. Макей также отметил, что сейчас белорусы экспортируют свои товары через порты Литвы и Латвии, пытаются использовать порты Украины. "По моему мнению, нам важно диверсифицировать маршруты экспорта наших товаров", — отметил министр.

Закончено строительство железной дороги Баку — Тбилиси — Карс

rzd-partner.ru извещает, что с казахстанской станции Костанай отправлен первый поезд с грузом 82 контейнеров, который по новой железной дороге Баку — Тбилиси — Карс добрался до турецкого города Мерсин. Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, этот новый железнодорожный путь в четыре раза сократит время поставки грузов из Китая в Европу.

Железная дорога была построена на основании договора между Азербайджаном, Грузией и Турцией. Ее максимальный грузооборот прогнозируется на уровне 17 млн тонн, пассажиропоток — до 1 млн человек в год. Протяженность новой железной дороги составляет 826 км.