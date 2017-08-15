8 августа в Риге прошла встреча руководства дочерней компании ГАО "Latvijas dzelzceļš" — ООО "LDZ ritošā sastāva serviss" и холдинга Российских железных дорог "Объединенная вагонная компания", в ходе которой обсуждались возможности реализации совместных проектов.

Оба предприятия заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого ООО "LDZ ritošā sastāva serviss" первоначально в случае необходимости будет обеспечивать ремонт грузовых вагонов "Объединенной вагонной компании" на территории Латвии, а в будущем планирует способствовать реализации совместно выпущенной продукции, например — комплектующих деталей и контрейлеров, на рынках Европы и Скандинавии.

В последние годы "Объединенная вагонная компания" все больше смотрит в направлении Балтийского региона и положительно оценивает интерес, проявленный латвийскими коллегами к совместному сотрудничеству. Эта компания стремительно развивается и намерена продолжать свое развитие в будущем, отметил заместитель генерального директора холдинга по вопросам технического развития Дмитрий Лосев, добавив, что сотрудничество будет выгодным для обеих сторон.

В свою очередь, председатель правления "LDZ ritošā sastāva serviss" Эдгар Абрамс высоко оценил достижения российских инженеров, указав одновременно, что и латвийские эксперты положительно смотрят на возможности развития и совместной деятельности.

В холдинг "Объединенная вагонная компания" входят шесть предприятий железнодорожной отрасли и научный центр, которые занимаются производством, оказанием транспортных услуг, инженерными технологиями, оперативным лизингом и обслуживанием грузовых вагонов новейшего поколения. В среднем за год компания выпускает 22 тысячи вагонов, межремонтный пробег которых достигает 800 тысяч километров. В странах СНГ компании принадлежат около 60 сервисных и учебных центров, а также более 300 зарегистрированных патентов.