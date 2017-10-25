20 октября в Риге завершилось заседание Совета по железнодорожному транспорту стран — участниц Содружества, на котором встретились руководители железнодорожных предприятий из 18 стран, в том числе России, Белоруссии, Казахстана, Финляндии, Эстонии, Литвы, Ирана и других государств. Подводя итоги рассмотренным на заседании вопросам, президент Российских железных дорог Олег Белозеров подчеркнул, что железнодорожная отрасль в своем развитии должна не только идти в ногу со временем, но и постоянно смотреть в будущее, чтобы уже сегодня создавать услуги и инфраструктуру, необходимые клиентам в отдаленной перспективе.

20 октября в Риге завершилось заседание Совета по железнодорожному транспорту стран — участниц Содружества, на котором встретились руководители железнодорожных предприятий из 18 стран, в том числе России, Белоруссии, Казахстана, Финляндии, Эстонии, Литвы, Ирана и других государств. Подводя итоги рассмотренным на заседании вопросам, президент Российских железных дорог Олег Белозеров подчеркнул, что железнодорожная отрасль в своем развитии должна не только идти в ногу со временем, но и постоянно смотреть в будущее, чтобы уже сегодня создавать услуги и инфраструктуру, необходимые клиентам в отдаленной перспективе.

С этим согласен и президент ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) Эдвин Берзиньш, отметивший, что отрасль находится на пороге новой стадии развития, где все большая роль будет принадлежать обеспечению конкурентоспособности и намного более тесному межгосударственному сотрудничеству. Он особенно подчеркнул роль и эффективность Совета по железнодорожному транспорту в развитии сотрудничества различных по масштабам и законодательному устройству стран, а также в успешном решении проблемных вопросов благодаря выработке приемлемого для всех вовлеченных сторон результата.

Президент LDz Э.Берзиньш: "Я уверен, что за эти два дня нам вместе удалось не только решить техническое вопросы, но и заглянуть в наше общее будущее. В настоящее время именно перспективы развития являются наиболее существенным вопросом, так как именно сейчас мы можем и обязаны создавать такое будущее, которое хотим видеть через 10-20 лет. Именно от нашей конкурентоспособности зависит благополучие как наших предприятий, так и — что еще важнее — наших стран".

В рамках заседания Совета были утверждены как решения по вопросам эксплуатации железных дорог, так и новые тарифы на использование грузовых вагонов в 2018 году, а также новые планы формирования поездов, в том числе в свете развития контейнерных перевозок. Именно эту сферу, как одну из наиболее важных тенденций развития, наряду с дигитализацией железнодорожных услуг и технических решений, особенно выделил О.Белозеров. Он отметил прирост в сегменте контейнерных перевозок, и эта непреходящая тенденция влияет на развитие новых маршрутов в евразийском пространстве. В завершение заседания руководитель Российских железных дорог выразил уверенность в том, что при совместной работе железнодорожная отрасль имеет все возможности для развития грузовых перевозок, которые по скорости и эффективности могут успешно конкурировать с авиасообщением.

Совет по железнодорожному транспорту был основан в марте 1992 года для координации международных перевозок в странах с железными дорогами колеи 1520 мм и развития международного сотрудничества в транспортной сфере. На этот раз в мероприятии участвовали порядка 200 делегатов из 18 стран. В предыдущий раз заседание Совета по железнодорожному транспорту проходило в Латвии в 2010 году.