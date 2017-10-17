За последние недели вновь стал актуальным спор почти десятилетней давности между Латвией и Литвой по поводу приостановки движения на железнодорожной линии Мажейкяй — Реньге и решения Литвы разобрать пути на своей стороне. Однако исторические источники свидетельствуют, что споры между обоими государствами, связанные с железной дорогой, бывали и раньше — в начале ХХ столетия.

В 1930-е годы между обоими государствами был заключен договор о бесплатной перевозке грузов по отдельным участкам, однако Литва выразила желание в одностороннем порядке разорвать его еще до окончания срока действия данного соглашения. В издании Общества железнодорожников Латвии Dzelzceļnieks тогда упоминалось, что "желание представителей Литовской железной дороги диктовать свои условия неблагоприятно влияет на отношения обеих стран и не может способствовать работе по сближению двух братских народов".

В наши дни, ссылаясь на плохое состояние пути, Литва в 2008 году закрыла железнодорожный участок от Мажейкяя до Реньге и, чтобы эти аргументы казались более убедительными, разобрала часть пути. Таким образом и Латвийская железная дорога (LDz), и Рижский порт были исключены из конкурентной борьбы за нефтяные грузы.

Однако спустя девять лет, в 2017 году, Европейская комиссия признала, что Литва в этой конкурентной борьбе использовала нечестные методы и что это нарушение она должна устранить, а также уплатить штраф в размере 28 млн.евро. В ближайшие три месяца Литве поручено разработать план действий по исправлению ситуации.

С момента демонтажа путей прямые убытки LDz, связанные с содержанием линии с латвийской стороны, составили порядка 6 млн.евро, рассказывает член правления LDz Айвар Стракшас. При этом впечатляет объем неполученных доходов — они простираются до 180 млн.евро. Предприятие уже заказало юридический анализ для оценки размера убытков и их взыскания с Литвы.

Министр сообщений Улдис Аугулис отмечает, что прежде всего необходимо добиться, чтобы Литва восстановила пути со своей стороны и латвийские транзитные предприятия получили возможность включиться в честную конкурентную борьбу за грузы.

Рижский порт для Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода ближе, чем Клайпедский, а тарифы за пользование инфраструктурой ниже, чем в Литве.