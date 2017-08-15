Оценивая работу члена правления и вице-президента ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) Айвара Стракшаса в команде руководителей предприятия и признавая его высокий профессионализм и компетентность, Совет LDz принял решение о повторном утверждении А.Стракшаса в должности на ближайшие 5 лет. Решение согласовано с держателем долей капитала — Министерством сообщений.

Пост члена правления LDz А.Стракшас занимает с 2005 года и отвечает за финансовые вопросы. По признанию Межведомственного координационного центра, как учреждения, занимающегося надзором за обществами с государственным капиталом, LDz в 2016 году, несмотря на сложную ситуацию в отрасли, достигло всех намеченных финансовых целей.

Президент LDz Эдвин Берзиньш: "Я доволен решением Совета и акционера LDz и высоко ценю опыт и компетенцию А.Стракшаса, а также его вклад в развитие предприятия как в годы расцвета, так и в более сложные периоды. Для предприятия и всего концерна Латвийской железной дороги сейчас очень важна стабильность управления, в том числе финансами. Нынешняя команда менеджеров LDz очень сильна — она включает в себя руководителей, опытных как в технических, так и в финансовых, юридических вопросах и вопросах развития, поэтому весьма важно, что она продолжит свою работу в неизменном составе".

В ведении вице-президента LDz А.Стракшаса находятся не только вопросы управления финансами предприятия, но и сотрудничество с Министерством сообщений при разработке стратегических документов транспортно-логистической отрасли.

А.Стракшас работает в должности члена правления LDz с 2005 года. До этого он был советником министра земледелия ЛР, членом правления АО "Hipotēku un zemes banka", членом правления АО "Latvijas Pasts", председателем Инспекционного совета по надзору за лотереями и азартными играми, а также советником министра финансов ЛР.